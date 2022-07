PlayStation VR2 houdt je speelgebied in de gaten

PlayStation VR2 is volop in ontwikkeling en af en toe deelt Sony iets nieuws over de aankomende Virtual Reality bril voor PlayStation 5. Zo krijgen we vandaag te zien dat de headset je woonkamer in de gaten houdt zodat je geen duur beeldje van de kast stoot.

Vandaag deelt Sony 2 features die gebundeld komen met de PlayStation VR2 headset. Het zijn beide features die te maken hebben met de camera die op de voorkant van het apparaat is bevestigd. Je kunt er niet mee opnemen, maar wel ‘doorheen’ kijken.

Doorzichtige headset?

De VR bril van Sony is niet doorzichtig, maar wel ‘See-Through’. Dit wilt zeggen dat je als het waren door de headset heen kunt kijken doormiddel van de camera’s die aan de voorkant bevestigd zijn. Dit is handig als je bijvoorbeeld je PS VR2 Sense controllers wilt oprapen die ergens bij je in de buurt op de bank of op de tafel liggen. Dit ziet er dan ongeveer zo uit.

Via een knopje op de headset zelf, of via een snel menu op de PlayStation 5 kun je schakelen tussen See-Through View of beeld van de game.

Stel een speelbaar gebied in

Je kunt met behulp van de camera’s aan de voorkant van de headset en de PS VR2 Sense controllers ook een speelbar gebied instellen in de ruimte waar je je in begeeft. Met de camera’s kun je de ruimte om je heen scannen, terwijl je vervolgens met de controllers een eigen gebied kunt markeren om in te spelen. Het speelbare gebied kun je zelf helemaal aanpassen in vorm en maat. Dus als er ergens een tafeltje in de weg staat, kun je deze netjes markeren. Je krijgt vervolgens een waarschuwing tijdens het spelen als je te dicht in de buurt komt van de rand van het speelbare gebied.

De instellingen van het speelbare gebied kan worden opgeslagen zodat je niet steeds opnieuw een gebied hoeft te markeren.

VR en Cinema Mode

De PlayStation VR2 bril kan VR en non-VR content afspelen. In VR wordt de content weergegeven in 4000 x 2040 HDR formaat. (2000 x 2040 per oog) in 90Hz/120Hz.

In de Cinematic Mode kunnen spelers het PS5 menu en alle non-VR content weergeven op een virtueel bioscoopscherm. Je kunt dus ook normale PS5 titels spelen met de VR headset. Alle Non-VR content wordt weergegeven in 1920 x 1080 HDR formaat in 24Hz/60Hz of 120Hz.