Remake van Star Wars: Knights of the Old Republic uitgesteld

De Remake van Star Wars: Knights of the Old Republic werd in 2021 tijdens de PlayStation Showcase aangekondigd, veel hadden echter twijfels bij de developer achter de game

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) is een titel die al sinds de release in 2003 bij menig gamer hoog staat aangeschreven. De titel die werd ontwikkeld door Bioware met Casey Hudson aan de leiding wordt door velen zelfs gezien als de beste Star Wars game die ooit is gemaakt, het was daarom ook een kwestie van tijd voordat er een moderne remake zou worden ontwikkeld. Na jaren geruchten en een fan remake die door Bioware is neergehaald was het nieuws dan eindelijk daar. Tijdens de PlayStation Showcase werd de wereld verrast met de aankondiging van een (tijdelijke) exclusive van KOTOR voor de PlayStation 5. Echter de studio die de ontwikkeling op zich nam was niet echt een hele bekende naam in de industrie. Aspyr Media, een support en port studio die vooral bekend staat om het porten van de oude KOTOR games naar nieuwere consoles zou de ontwikkeling op zich gaan nemen. Aspyr was kort daarvoor overgenomen door de Embracer Group en had ter voorbereiding van dit project al veel oud Bioware en KOTOR developers geworven.

Echter bijna een jaar later blijken de zorgen rondom Aspyr te kloppen. In een nieuw artikel geschreven door Jason Schreier (Bloomberg) licht hij uit dat de studio een aantal ernstige problemen ondergaat. Dankzij deze problemen is de game uitgesteld voor een ongedefinieerde tijd. Tijdens deze periode kan Aspyr Media plannen maken om te zorgen dat de development weer ongestoord verder kan gaan. Tijdens 2 meetings die in Juli hebben plaatsgevonden heeft de studio leiding aangekondigd dat het project stil staat terwijl dat Aspyr opzoek gaat naar nieuw personeel en ontwikkelingskansen. Dit nieuws komt kort na dat de studio een vertical slice (oftewel een demo) van de game had afgerond. Deze demo zou getoond gaan worden aan productie partners zoals Lucasfilm Ltd. LLC en Sony Group Corp. Dit was een groots moment voor de ontwikkelaars waar ze erg enthousiast over waren en dit gaf de studio het idee dat het project op schema lag, daarom kwam de meeting van het ongedefinieerde uitstel bij veel van de interne ontwikkelaars als een verassing. Een week hierna kondigde de leiding aan dat plots 2 medewerkers in leidinggevende rollen waren ontslagen. Het betreft de Art-director (Jason Minor) en de Design-director (Brad Prince). Waarom ze zijn ontslagen is niet bekend, echter heeft Minor laten doorschemeren dat zijn ontslag onverwacht kwam.

De voornaamste reden van het uitstel kwam door de vertical slice, deze was niet het niveau en kwaliteit waar de studio leiding het wou hebben. Aangezien er al erg veel tijd en geld was gestoken in het klaarmaken van deze demo wordt er gesuggereerd dat de huidige koers niet haalbaar is. Hierdoor zou de uitgestippelde tijdlijn veel langer duren dan verwacht of gewenst. De game zou eind van 2022 eigenlijk uit moeten komen, echter volgens 2 inside bronnen zou dit met de huidige tijdlijn pas op zijn vroegst in 2025 zijn. Wanneer de game daadwerkelijk uit gaat komen blijft voor nu een raadsel, echter staat Aspyr er niet alleen voor. Afgelopen Mei had Embracer al aangekondigd dat Saber Interactive de studio zou gaan ondersteunen bij het ontwikkelen van de game. Er wordt nu verwacht dat Saber meer werk op zich zal gaan nemen en wellicht het project helemaal zal gaan overnemen.

Baal jij ervan dat de remake van KOTOR is uitgesteld? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.