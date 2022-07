Review: PowerWash Simulator

Alsof er nog niet genoeg simulator games op de markt zijn, kan jij nu met jouw vrienden de hogedrukreiniger uit de kast trekken. Dus, gooi je beste Spaanse afspeellijst aan en het is tijd voor PowerWash Simulator!

Dus, heb jij zin om een baan te spelen, na je echte baan? Zet dan je beste hogedrukspuit voor. Je denk nu waarschijnlijk ‘mijn god, wat klinkt dit retesaai, ik word nog liever iemand die golfputjes graaft’, maar de game is alles behalve saai! De game was al een tijdje beschikbaar onder het bekende ‘Early Access’ stickertje, maar is nu dus officieel uit en te spelen via onder andere Xbox Game Pass for PC, of natuurlijk gewoon op je Xbox console zelf! De game heeft meerdere modi beschikbaar, waar je sommigen in duo’s kan spelen, en andere modi tot en met 6 man sterk.

Jouw drukspuit, jouw verhaal

De career mode, die je helaas wel maar met 2 mensen kan spelen, staat volledig in het kader van een betere en efficiëntere PowerWasher worden. Je verkrijgt nieuwe gear en speelt andere bonussen vrij door gewoon te doen wat je graag doet; schoonmaken! Het is ook eigenlijk je typische carrière geneuzel, je begint met een standaard spuit en aan het eind van de rit heb je zo’n sterke en uitgebreide kit, dat je alles veel efficiënter en beter schoon kan krijgen. Maar, standaard zou geen standaard zijn als het niet zou werken, toch? Hoe meer klussen je doet, hoe meer geld er op je rekening komt te staan, net het echte leven. Alleen, gaat in het echte leven ergens wel weer een wasmachine kapot of iets, maar goed.

Over die reiniger, daar heb je natuurlijk meerdere kopstukken voor, meerdere lengtes voor het kopstuk en je kan meerdere soorten zeep verkrijgen om het nog efficiënter te laten verlopen. Ieder kopstuk heeft een hogere waterdruk, maar natuurlijk dus ook een dunnere straal. Qua soorten schoonmaakmiddel, kan ik je aanraden om te doseren, want als het op is, dan is het ook echt op. En de winkelvoorraden zijn ook aardig beperkt.

Vervolgens krijg je dus een speeltuin, of een huis, of een grote oude trein en noem het maar op en is het aan jou om deze spik en span te maken. Er is een knop die laat zien welk vuil je nog hebt overgeslagen of hebt gemist. Buiten dat is het gewoon aan jou om de juiste spuit of zeep te gebruiken op het juiste oppervlak. De game laat je tegen de 98/99% ook langzaam zien welke objecten je nog niet helemaal schoon hebt. Dan kan je vervolgens toch net iets makkelijker zoeken naar dat kleine onderdeel dat je waarschijnlijk volledig gemist hebt. De career is al erg leuk om te spelen, maar de game is het leukste met…

Vrienden!

Buiten de career, die je dus alleen in 2-player co-op kan spelen, zijn er nog andere modi die je tot 6 man kan spelen. Ook in deze modi zijn er tientallen levels om vrij te spelen en schoon te maken. Buiten dat het überhaupt al erg therapeutisch werkt om schoon te maken, is het nog leuker met vrienden. Zo zaten wij met de redactie lekker samen op Discord, Spaans afspeellijstje erbij en gas erop. PowerWash Simultor is naar mijn mening het leukste met vrienden, maar dit verschilt natuurlijk per persoon. Ik moet daarbij wel zeggen, dat er wel wat crossplay issues waren tussen Xbox en PC. Ik wilde namelijk met wat Xbox vrienden spelen, en daar hielt de pret voor hun snel op, gezien de Xbox versie vaker bleef hangen of gewoon volledig afsloot. Dit was nogal een frustrerend proces. Er is verder niet veel meer of minder aan de game dan dit alles.

Verdict

PowerWash Simulator is een game die mij verrast heeft met rustgevende, therapeutische gameplay. Maar ook een game die met vrienden juist weer heel gezellig wordt. Het is weinig nadenken en vooral veel doen. Ieder lijntje vuil wat weggeblazen wordt door je hogedrukreiniger voelt als een nieuw stukje rust in je hoofd, dat is de kracht van een simulator als deze. Op een paar kleine hiccups na, en een beetje raar aanvoelende movement op momenten, is deze game eigenlijk gewoon verrassend leuk om te spelen. Dus voor de mensen die denken ‘bah, simulator spelletjes’, geef het eens een kans!

