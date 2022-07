“EA werkt aan een singleplayer Black Panther game”

Electronic Arts zou werken aan een singleplayer Black Panther game. Dat is tenminste zo als we Industry Insider Jeff Grubb mogen geloven. De ontwikkeling van de singleplayer Marvel game zou in handen liggen van een gloednieuwe EA ontwikkelstudio.

EA’s Black Panther is nog heel erg vroeg in het ontwikkelstadium. De ontwikkeling zou in handen liggen van een nieuwe EA studio in de Amerikaanse stad Seattle. Hier zouden veel ex-Monolith werknemers zijn begonnen. Ontwikkelaars die onder andere projecten als Shadow of War en Shadow of Mordor hebben opgepakt werken aan deze nieuwe game.

De game begint met de dood van Black Panther. Het is aan jou aan de speler om de rol van de nieuwe Black Panther aan te nemen met alle struikelblokken en tegenslagen van dien.

Link als de video niet werkt.



De game is nog erg vroeg in ontwikkeling dus er kan nog van alles mee gebeuren. Het kan ook zo zijn dat de game helemaal niet in ontwikkeling is bij de nieuwe EA Seattle studio. Het kan ook zijn dat dit het enige en laatste nieuws is dat we horen over EA’s Marvel titel. Zo gaan die dingen nu eenmaal. Gezien de timing met alle aankondigingen van toekomstige Marvel films en series, waaronder Wakanda Forever, is dit wel een opvallend nieuwtje.

Kan je niet wachten op het volgende Marvel videogame avontuur? Dan is er goed nieuws, want Marvel’s Midnight Suns verschijnt alweer over enkele maanden!