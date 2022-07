Gerucht: Dit is de laatste zomer voor Google Stadia

Google Stadia had een moeizame start, vervolg en waarschijnlijk ook einde. Volgens verschillende geruchten is Google van plan om Stadia na de zomer de das om te doen. Leden zouden 30 tot 60 dagen van te voren worden geïnformeerd.

Abonnementen die lopen tot het einde van de dienst, vanaf de bekendmaking van het einde van de dienst zouden worden terug betaald. Zo heb je effectief een laatste paar weken met de dienst voor niets. Volgens de bronnen is Google niet van plan om de dienst bij een partner of competitie onder te brengen. Dit betekent direct dat Google ook niet van plan is om jouw game bibliotheek van Stadia ergens anders onder te brengen. Of uitgevers van games op Stadia, zoals Ubisoft, van plan is om spelers hierin tegemoet te komen, is nog onduidelijk.

Het gerucht kreeg leven toen het werd gepost door @KilledbyGoogle op Twitter. Killed By Google is een bekende website die bijhoudt welke diensten van Google op welk moment zijn gestopt met voortbestaan en tegelijkertijd laat zien hoe lang de dienst online is geweest. De website is ontstaan na veel mislukte projecten en initiatieven vanuit Google. Het dient als een waarschuwing om niet zomaar op Google’s blauwe ogen te vertrouwen. Een tech gigant met de omvang van Google kan nog steeds mislukken in grote en kleine initiatieven. Iets wat we first hand hebben mogen meemaken met Google Stadia.

Google zou op dit moment interne gesprekken voeren omtrent het einde van Stadia. Er is nog geen definitieve knoop doorgehakt, maar van bronnen wordt vernomen dat iedereen met zeggenschap over Stadia in ieder geval voor is om de dienst te laten eindigen na de zomer van 2022.

Vooralsnog is er nog niks bevestigd en is het onbekend of de bronnen betrouwbaar zijn. Neem dit voorlopig nog met een korreltje zout, maar bereid je wel alvast voor indien je gebruiker bent van Google Stadia.