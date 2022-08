Dead by Daylight komt met een nieuw hoofdstuk

Dead by Daylight, één van de beste a-symmetische horrorspellen, komt met een nieuw hoofdstuk. Dat houdt in dat er een nieuwe killer én weer een nieuwe survivor is om mee te spelen. Tevens gaat deze DLC uiteraard gepaard met nieuwe skills en een gloednieuwe map waar je uit moet ontsnappen.

De killer

Roots of the Dread is de nieuwste DLC waarmee jij jouw game kan opleuken. In de uitbreiding vecht je als de killer The Dredge. Let op, dit is een lastige killer net zoals The Plague of The Doctor. The Dredge komt uiteraard ook met zijn eigen perks zoals Darkness Revealed, wanneer je een kluisje opent zie je de aura van alle spelers die er op dat moment in een kluisje zitten. Of zit spelers dwars met Dissolution, dit maakt wanneer een speler gewond is door je en ze gebruiken een pallet dat deze meteen kapot gaat. Super handig, nu kunnen ze er niet meer 2290 keer overheen springen of moet je ze zelf slopen. Tot slot beschik je over de perk Septic Touch, wanneer een gewonde speler zichzelf probeert op te lappen in jouw terror radius krijgen ze last van vermoeid- en blindheid! Tot slot heb je ook een power namelijk The Gloaming, met deze power kan de killer teleporteren tussen kluisjes op de map! Ook beschikt de killer over Nightfall. Alle speciale gebeurtenissen voor de killer zoals een speler ophangen, teleporten of spelers schade toebrengen vult een meter. Is deze meter vol dan verduistert de hele map en de terror radius verkleint, zo zien spelers je amper aankomen!

De survivor

De nieuwe survivor is Haddie Kaur, een dappere onderzoeker die ook nog eens dingen ziet die niet iedereen kan zien. Bang is ze zeker niet, ze lust de killers rauw! Haddie komt met drie perks in dat thema, de eerste is Inner Focus. Hierbij ziet ze scratch marks op de grond zoals killers dat ook zien van spelers, wanneer spelers HP verliezen kan ze zelfs de aura zien van de killer. Residual Manifest activeert wanneer je een killer verblindt met je zaklamp, de killer kan dan tijdelijk geen aura’s zien van spelers. Tevens kan je dan ook door open kisten rommelen opzoek naar spulletjes, super handig! Tot slot beschik je over Overzealous, wanneer je een totem kapot maakt zullen je repareer skills versnellen! Dit zal stoppen wanneer je gewond raakt, dus wees extra voorzichtig.

De map

Tot slot heb je de beschikking over de nieuwe map: Garden of Joy. Wat ooit een mooie omgeving was met gezellige plekjes, bloemen en planten is nu compleet overrompeld door duisternis. Met een vervallen landhuis met enge kamers, weinig licht en al helemaal geen joy meer. Hier zal jij met andere spelers de generatoren moeten zoeken en repareren om zo de poort te kunnen openen. Of hier ben je juist druk met spelers opjagen, ophangen en verslaan! Allemaal voor de greater evil natuurlijk, die moet ook gevoed worden…

Gelukkig hoef je de uitbreiding niet te halen als het je niets lijkt. Het mooie van Dead by Daylight is dat je altijd wel tegen de nieuwe killers kan spelen maar het spel speelbaar blijft ook al heb je niet alle DLC. Mocht je nou graag de DLC krijgen op console of PC, ga dan even naar de website en stort je in een nieuw bloedstollend avontuur!