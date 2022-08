Bekijk de eerste 16 minuten van Gotham Knights

Warner Bros. Games heeft een redelijk stukje aan gameplay, 16 minuten om specifiek te zijn, van Gotham Knights onthuld. Check de gameplay hier beneden!

In alle eerder getoonde trailers van Gotham Knights gameplay zien we onder andere Nightwing, Red Hood, Robin en Batgirl. Op Batgirl ligt ditmaal de de grootste spotlight in deze nieuwe gameplay video. Je ziet een boel gameplay elementen waaronder movement, investigaten en combat. Dit deel van de game is dan ook bedoelt om mensen de basics van de game te leren. Bekijk de volledige video hier beneden!

In de comments zijn veel fans blij met wat ze nu zien, in ieder geval een stuk positiever dan tegenover de matige reacties van vorige video’s van Gotham Knights. In een traditionele RPG begin je vaak als als zwakkeling, of je krachten of armor uit een vorig deel wordt je ineens ontnomen, of je raakt het gewoonweg kwijt. Gotham Knights zal volgends de ontwikkelaars niet zo van start gaan. Je bent een superheld, je wordt alleen een betere/ flexibelere superheld. Het gaat zich meer om het dynamisch uitbouwen van je personage, dan beginnen bij 0.

Gotham Knights verschijnt op 25 oktober voor PC, Playstation 5 en Xbox Series X|S. Kijk jij uit naar de game? Laat het ons weten op ons Facebook kanaal!