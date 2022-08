“Dead Island 2 re-reveal gepland voor eind 2022”

Dead Island 2 is lang geleden aangekondigd, maar daarna werd het verdacht stil. Eigenlijk tot de aankondiging van Goat Simulator 3, was de game nog maar een verre gedachte. Daar lijkt binnenkort verandering in te komen, als we Tom henderson mogen geloven.

Tom Henderson, een journalist met veel scoops in de gaming industrie slaat toe met een nieuwe gerucht. Het gerucht dat Dead Island 2 opnieuw wordt onthuld ergens tegen het einde van 2022 (The Game Awards?). De game zou op dit moment al in een playtest fase zitten waarin verschillende mensen worden uitgenodigd om secties van het spel te spelen.

Tom Henderson zou gesproken hebben met enkelen die al een build van de game hebben gespeeld. Deze spelers melden onder andere dat de game goed op weg is, er 5 tot 6 hoofdpersonages in zitten en dat het veel focus legt op coöperatieve gameplay. Het spel zou zich moeten afspelen in verschillende gebieden, waaronder San Francisco en Hollywood.

Volgens een eerder rapport verwachten Deep Silver en overkoepelende Embracer Group dat de game in ieder geval voor het einde van het volgende fiscale jaar moet verschijnen. Dat zou betekenen dat de game moet verschijnen vóór 31 maart 2023. Of die verwachting ondertussen is bijgesteld, moet nog blijken.

De onthulling van Dead Island gemist? Als je jonger bent dan 8 zou dat zomaar kunnen. De game werd in 2014 namelijk voor het eerst onthuld. Check hier de aankondigingstrailer nog eens terug!