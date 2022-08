EVO 2022 ging door het dak tijdens de Tekken 8 teaser!

Tekken is één van de grootste vechtspellen ter wereld. Met 7 genummerde delen nog steeds een van de meest gespeelde vechtgames op de bank, maar ook op grote toernooien, zoals EVO. En wat is dan een beter moment om het volgende deel alvast even te teasen?

Tijdens EVO 2022, een van de grotere fighting game toernooien, werden verschillende updates aangekondigd voor vechttitels. Met name de ‘Rollback’ implementaties voor bepaalde vechtspellen die de online multiplayer wat gestroomlijnder moet maken. Ook nieuwe updates werden aangekondigd voor Tekken 7, samen met de aankondiging van het wereldkampioenschap in Amsterdam in 2023.

Hier liet Bandai Namco het echter niet bij zitten want aan het einde van Tekken’s fragmentje zagen we de iconische PlayStation 1 scene waarin Kazuya zijn prooi van een klif werpt. Aan het einde van het fragmentje verspringt het beeld van een retro-uitziende Kazuya, naar een fotorealistische versie met een grijns op zijn gezicht. ‘Get Ready’ komt in beeld te staan. Ongetwijfeld een teaser voor Tekken 8! Het publiek ging volledig uit zijn dak. Check de beelden hier beneden!

Ben jij een Tekken fan en kan je ook niet wachten op Tekken 8? Nog even geduld, maar ondertussen mag je wel al met de gratis update van Tekken 7 aan de slag vanaf 17 augustus 2022.