Dragon Ball volgende week naar Fortnite

Vanaf 16 augustus is er een Dragon Ball evenement in Fortnite. Eerder lekte er al enkele details uit rondom de samenwerking tussen Dragon Ball en Fortnite. Hoe het precies uit gaat zien is nog maar de vraag, maar Epic Games heeft het eerste beeldmateriaal al vrijgegeven.

We zien niemand minder dan een gloeiende Shenron in de screenshot die Epic Games plaatst op het Fortnite Twitter account. Shenron is de groene draak uit de Dragon Ball reeks die verschijnt als je alle 7 Dragon Balls hebt verzameld op de planeet Aarde. Vervolgens mag je één wens doen voordat alle 7 Dragon Balls weer worden verspreid over de wereld. Je mag zelfs andere wezens weer tot leven wensen, iets wat we meermaals hebben zien gebeuren in de serie.

Volgens eerder gelekte informatie is het Dragon Ball evenement in Fortnite een redelijk uitgebreide. Het evenement zou verspreid worden over meerdere weken, vergelijkbaar met een Battle Pass. Hoe het precies gaat uitpakken is nog maar de vraag, maar je kunt alvast rekenen op skins van je favoriete anime-helden zoals Goku en Vegeta. Welke Saiyans of andere krachtpatsers uiteindelijk voorbij flitsen is nog maar even afwachten.

Speel jij nog steeds wekelijks een aantal potjes Fortnite? Voor spelers keerde terug naar de game toen Epic een No-Building Mode introduceerde. Is het Dragon Ball evenement jouw reden om de game weer te downloaden? Fortnite staat ondertussen bekend om de vele samenwerkingen met andere games, series, films en zelfs artiesten. Zo trede Ariana Grande en Travis Scott op in de digitale wereld van Epic.