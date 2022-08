Playstation website heeft nu PC games pagina

Met het motto ‘zoveel mogelijk games speelbaar maken voor zoveel mogelijk mensen’ heeft ook Sony weer een klein seintje gegeven dat zij hun PC ports omarmen. Ze investeren niet alleen steeds meer in de ports, maar hebben er zelfs een speciale pagina voor gemaakt op hun website.

De PC webpagina binnen de Playstation website acteert als doel om PC gamers een duidelijke onderscheiding te geven van de Sony ‘exclusives’ die op jouw Windows PC gespeeld kunnen worden. Denk hierbij aan games als God of War, Horizon Zero Dawn, Helldivers en meer. Vandaag komt daar ook nog eens de Spider-Man PC port bij! Ook Uncharted: Legacy Of The Collection zal dit jaar nog verschijnen naar de PC! Dus voor de mensen die Nathan Drake nog nooit gehoord hebben, bereid je vast voor op top notch voice acting.

De huidige PC ports trekken best veel mensen aan, voornamelijk degenen die geen Playstation hebben, of de game opnieuw willen spelen. Ook de enthousiaste PC spelers die een build hebben die de kwaliteit van de games naar een nog hoger niveau tilt, zullen plezier halen uit deze aardig goed gehanteerde ports. Een recent lekje heeft ook onthuld dat er een PC port in ontwikkeling is voor de nieuwe Sackboy, tevens wordt er gewerkt aan een port voor Returnal!

Heb jij al Playstation games gespeeld op jouw PC? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook. Check ook onze God Of War PC port review hier!