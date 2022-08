Genshin Impact – Trailer voor Version 3.0

MiHoYo’s meest succesvolle game Genshin Impact, krijgt binnenkort een grote update. Daarbij hoort natuurlijk een kersverse trailer wat te verwachten valt in het nieuwe gebied Sumeru in versie 3.0.

Iedereen heeft van Genshin Impact zeker al eens gehoord. Via vrienden, familie of misschien zelf al eens aangeraakt in een eerder stadium van de game. Vrijwel een van dé bekendste RPG die momenteel gratis te spelen valt via verschillende platforms wordt nóg groter met meer content.

MiHoYo weet dat hun fans al een lange tijd wachten op het vervolg van het verhaal, daarbij hoort natuurlijk een nieuw gebied genaamd Sumeru met nieuwe karakters en dingen te doen. Om de spelers klaar te stomen met wat hen te wachten kan komen te staan, hebben zij een trailer gepost die de nieuwe patch in het kort laat zien.

Verschillende nieuwe karakters, nieuwe quests maar ook nieuwe manieren hoe de wereld Teyvat zal werken. Ook zal de game het laatste missende element toevoegen, Dendro (ook wel bekend als gras). Het nieuwe element zal op een unieke manier werken met de wereld en zal het combat systeem van de game ook een andere wending geven. Alle bestaande elementen krijgen ook een aanpassing zodat zij ook op innovatieve wijze Genshin Impact meer tot leven kunnen wekken.

Zoals velen weten is Genshin Impact nog lang niet af, dit betekent echter niet dat de game nog in Alpha of Beta status bevindt. De game zal uiteindelijk nog 4 á 5 gebieden erbij krijgen voordat deze potentiëel aan zijn slot komt. Het volgende gebied zal waarschijnlijk pas over 1,5 jaar beschikbaar worden, tot die tijd zullen we onze handen vol hebben aan Sumeru, de nieuwe karakters en versie 3.0 in het algeheel.