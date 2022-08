Binnekort veel nieuwe Disney & Marvel games in nieuwe showcase

Disney is geen nieuwkomer als het gaat om grote events waar ze een hoop aankondigen. Op zowel San Diego Comic Con (SDCC) als hun eigen D23 events pakken ze al jaren uit als het gaat om aankondigingen omtrent films en series. Echter als het gaat om game nieuws blijft het vaak erg stil en zijn we afhankelijk van de livestreams van verschillende publishers die aan de haal gaan met de bekende Disney franchises zoals Star Wars en Marvel. Echter gaat daar verandering in komen. In een verassende wending kondigde Disney aan dat ze op 9 September om 22:00 uur Nederlandse tijd een nieuwe showcase houden die zich specifiek richt op games.

JUST ANNOUNCED: Watch the Disney & Marvel GAMES SHOWCASE on Friday, September 9 – live from #D23Expo 2022! https://t.co/uZcDYdUZKA pic.twitter.com/RJ67ooTR2F

De Disney + Marvel showcase zal te streamen zijn op de volgende platformen:

Fans die zelf aanwezig zijn op de Expo van D23 kunnen de showcase live zien op de Premiere Stage met erna een presentatie vol met developer interviews, speciale gasten en exclusive giveaways.

De games die te verwachten zijn op dit event zijn niet alleen games van Disney en Marvel maar ook wordt Pixar Games, Lucasfilm Games en 20th Century Games genoemd. Verder kun je meer informatie verwachten over titels zoals: Disney Dreamlight Valley, Marvel’s Midnight Suns, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga en een eerste blik op de aankomende Marvel game van Amy Hennig die vooral bekend staat om haar werk aan de Uncharted serie. Samen met haar studio Skydance New Media werkt ze niet alleen aan een nieuwe Marvel game maar ook aan een Star Wars titel, zou deze ook getoond gaan worden?

De afgelopen tijd zijn er echter meer geruchten rondom Marvel games verschenen. Zo zou Tom Henderson (een bekende game-insider en journalist) gehoord hebben dat EA werkt aan een Iron Man game.

I hear rumors all of the time and I typically won’t mention/report on anything without having 3+ people corroborate the info or I have personally seen the game/project.

At the moment EA Iron Man is a rumor (for me personally)

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 8, 2022