Review: Thymesia

Thymesia is een gloednieuwe action-game die veel inspiratie haalt uit de Souls-titels. Het is een fast-paced actie slasher waarbij timing essentieel is. Het kunnen dansen met je tegenstanders, waarbij jij de laatste waltz danst, is het doel.

Een nieuw jasje voor een bekende formule. Thymesia doet veel inspiratie op van de Souls-genre, in dit geval specifiek Sekiro en Bloodborne. Een uiterst belangrijke parry-mechaniek, een damage- en wound-systeem en maar een beperkt aantal resources om in te zetten. Het is een tailormade ervaring met weinig vrijheid, maar net genoeg om te spelen met verschillende tactieken en trucjes per gevecht. En deze zal je allemaal nodig hebben ook.

Overgenomen door de plaag

We duiken in de huid van Corvus, een strijder waarop alle hoop bevestigd is in deze barre omstandigheden. Het ooit levendige Koninkrijk van Hermes ligt er vervallen bij nadat de inwoners de tol betaalde voor het jarenlang leven onder de ‘zegen’ van alchemie. Nu worden de door bloed gedrenkte straten beheerst door gemuteerde en geïnfecteerde monsters. Tijdens onze achtbaan rit waarin we zoeken naar antwoorden, vinden we eigenlijk alleen nog maar vragen en geheimen. Maar we vinden vooral veel dood, een staat waar je gedurende je uren in Thymesia jezelf vaak in terug zult vinden.

De wereld van Thymesia ziet er gruwelijk uit. Zowel esthetisch als grafisch valt er weinig over te zeggen. Het brengt de nodige atmosfeer met zich mee. Het voelt geloofwaardig voor de setting die het spel neerzet en het speelt lekker weg. Het spel is opgedeeld in hoofdstukken met ieder hoofdstuk een uniek level met een eigen thema. Het blijft allemaal een beetje in dezelfde hoedanigheid, maar toch is ieder level goed van de ander te onderscheiden.

Het zijn vrij lange levels met zwakke vijanden, mini bazen en uiteindelijk een grote baas om te verslaan om het level af te sluiten. Ieder level heeft verschillende checkpoints waarbij je je personage kunt versterken en ieder level heeft hier en daar een aantal shortcuts. Ook vind je geheimen in de vorm van verstopte paden met voorwerpen of stukjes achtergrondverhaal. Zodra je een level voltooid ontgrendel je het volgende level, maar ook extra missies in hetzelfde speelgebied, een beetje zoals we hebben gezien in de Nioh games.

Spelen met de plaag

In plaats van dat we ons door de plaag laten verjagen in Thymesia, omarmen we de gevaren van de plaag. Dit doen we met speciale wapens die we kunnen gebruiken. Zo zijn er Plague hammers, speren, messen, zwaarden, speren en noem maar op. De fungeren als speciale aanvallen die je kunt uitvoeren met Energie. Energie vul je vervolgens weer bij door normale aanvallen te doen.

Iedere Plague Weapon is uniek en heeft unieke bonussen ten opzichte van de ander. Het kan zorgen voor een knockback, een veilige lange afstandsaanval, een interrupt, veel schade, of veel wound-schade aanbrengen. Alhoewel je het gros van de game kunt doorspelen met je standaard aanvallen, kunnen deze speciale moves je af en toe de nodige voordelen bieden. Je moet de Plague Weapons wel eerst ‘leren’. Vijanden droppen namelijk scherven van een Plague Weapon. Met genoeg scherven maak je een specifiek wapen, met extra scherven kan je het wapen een aantal levels omhoog brengen om ze op de een of andere manier effectiever te maken.

Met mes en klauw

In Thymesia vecht je met een zwaard en met je klauw. Ze doen beiden net iets anders en ze kunnen elkaar niet vervangen. Iedere vijand heeft namelijk twee over elkaar heen liggende levensbalken. De eerste levensbalk kort je in door schade aan te richten met je zwaard. De tweede levensbalk die wordt blootgesteld nadat je schade hebt gedaan met je zwaard wordt mondjesmaat kleiner als je normale aanvallen doet, maar krimpt veel sneller als je een klauw-aanval doet. Schade die je aanbrengt met je zwaard wordt over tijd weer bijgevuld, dus zorg er altijd voor dat je een goede balans vindt tussen het gebruiken van je zwaard en je klauw. Zodra beide levensbalken zo goed als leeg zijn, kun je een finisher uitvoeren. Finishers kunnen vervolgens extra energie, maar ook je eigen levenspunten bijvullen, afhankelijk van je gekozen Talents.

Je Talents kun je op ieder gewenst moment ‘respeccen’. Je mag ze dus opnieuw indelen in andere categorieën. Jij bent dus nooit gebonden aan de speelstijl die je hebt gekozen in het begin van de game. Dit is een handige tool die je nodig gaat hebben, want veel bazen zijn zodanig uitgerust dat je hier en daar je Talents wilt aanpassen om de beste kans te hebben op succes. Zo heb ik dit ook moeten doen om de eerste baas van letterlijk onmogelijk, naar ‘best goed te doen’ te krijgen. Je gaat al snel merken wat en waar goed werkt. Snelle vijanden die blijven dansen met messen? Parry-attacks zijn je beste vriend! Het parryen van een attack zorgt er niet alleen voor dat jezelf geen schade oploopt, maar het deelt ook nog eens schade uit aan de vijand, die je vervolgens weer kunt leegklauwen.

Het enige nadeel aan de vlotte dans met de vele vijanden in deze game is dat de daadwerkelijke dansvloer zich minder lang rekt dan dat deze oogt. Wat wilt dit precies zeggen? Als je vijanden te ver lokt van waar ze vandaan kwamen, dan willen ze nog wel eens weglopen. Dit zien we wel vaker, maar in Thymesia begint de aanvulling van de levensbalk ook op dit moment (ook voor al geklauwde schade). Als je vijanden te ver weg lokt dan worden hun levenspunten weer aangevuld. Er is een grijs gebied waarin vijanden soms nog in gevecht zijn met je, maar ze toch al beginnen met de regen van hun HP-bar. De spreekwoordelijke leech mag hierin wel iets langer. Iets wat misschien wel met een patch opgelost kan worden.

Verdict

Thymesia is een van de leukste en uitdagendste (maar eerlijke) Soulslikes die ik heb gespeeld. Het is weliswaar geen hoogstandje zoals Elden Ring of Bloodborne, maar het is een verdomd aangename toevoeging in de genre. Het speelt vloeiend, snel en het plaatje wordt compleet gemaakt met genoeg mysterie om door te willen spelen. Vooral als je fan bent van de snellere en minder defensieve titels in de genre. Zoals Bloodborne en Sekiro, zit je goed met Thymesia en kan ik ‘m eigenlijk alleen maar aanraden. Tijdens het spelen ben ik nauwelijks foutjes tegen gekomen, alhoewel de vijandelijke AI een iets langere leech mochten hebben af en toe.

Thymesia is vanaf 18 augustus 2022 verkrijgbaar voor PC, Xbox Series S|X, PlayStation 5 en Nintendo Switch (Cloud Version). Er is geen Last-Gen versie van Thymesia.