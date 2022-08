A Plague Tale: Requiem krijgt gameplay trailer

A Plague Tale: Requiem speelt zich een paar maanden na de events van Innocense af. Amicia en Hugo hebben veel meegemaakt en zijn daardoor een stuk harder geworden, dit zie je ook terug in de gameplay!

Ontwikkelaar Asobo Studio en uitgever Focus Entertainment brengen een aardig uitgebreide blik op de gameplay voor A Plague Tale: Requiem. In de trailer zie je een boel van de regions waarin je zal spelen. Ook zie je hoe de combat enorm veranderd is sinds de vorige game en hoe Hugo’s interactie met de ratten nog gevaarlijker aan het worden is, maar ook steeds meer een tol begint te eisen op het jochie. De game ziet er in deze trailer op grafisch gebied en qua art direction echt fantastisch goed uit. Buiten dat lijken alle gameplay elementen een stuk gevaarlijker.

Buiten dat zie je in de trailer ook een aantal nieuwe personages die Amicia en Hugo tegen zullen komen. Deel 1 heeft wel bewezen dat de twee bijna niemand kunnen vertrouwen. Laten we voor hun in ieder geval hopen dat de nieuwe connecties wat soepeler zullen verlopen. Check de gameplay overview trailer hier beneden en geniet van een goed gemaakt stukje content, waarin je alleen maar meer hoop krijgt in hoe tof deze game kan worden:

A Plague Tale: Requiem zal op 18 oktober verschijnen voor Xbox, Playstation en PC. Ga jij de game spelen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!