Embracer koopt Lord of the Rings IP en meer studios

Embracer group is het afgelopen jaar flink aan uitbreiden, eerder dit jaar kocht de holdinggroep al Eidos, Crystal Dynamics en Square Enix Montreal maar daar blijft het niet bij!

Embracer group (oorspronkelijk Nordic Games Licensing en THQ Nordic) is nog een vrij nieuwe entiteit in de games industrie. Embracer is een zogenaamde holding dat wilt zeggen dat het hoofddoel is het opkopen (en lucratief) maken van bedrijven. De holding is pas vanaf 2011 bezig een grote naam te krijgen binnen de games industrie. Grote franchises zoals Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain, Metro, Duke Nukem en Borderlands zijn ondertussen al allemaal onderdeel van Embracer en werkten ze aan grote namen zoals Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Een lang verwachte titel die onlangs is uitgesteld.

Wellicht de grootste naam die Embracer onlangs heeft weten te bemachtigen is Lord of the Rings. Dit hebben ze voor elkaar gekregen door Middle-Earth Enterprises op te kopen. Hierdoor heeft Embracer niet alleen de licentie gekocht voor de videogame kant maar ook de film, bordspellen, pretparken, bestaande film attributen en merchandise van de franchise. Dit betekent dus dat zowel Embracer als Amazon ieder een gedeelte van de franchise bezitten aangezien Amazon de televisie/streaming rechten heeft weten te bemachtigen.

“I am truly excited to have The Lord of the Rings and The Hobbit, one of the world’s most epic fantasy franchises join the Embracer family, opening up more transmedia opportunities including synergies across our global group. I am thrilled to see what lies in the future for this IP with Freemode and Asmodee as a start within the group. Going forward, we also look forward to collaborating with both existing and new external licensees of our increasingly stronger IP portfolio,” – Lars Wingefors, Eigenaar en CEO Embracer Group

Middle-earth Enterprises wordt onderdeel van het nieuw opgezetten Embracer Freemode en zal onafhankelijk opereren binnen het holdingbedrijf, echter zal het nauw gaan samenwerken met Embracer Freemode en andere Embracer dochterbedrijven om een optimale groei en inzet van de franchise te verzekeren.

“We at the Zaentz Company have had the honor over the past half century of stewarding the Tolkien rights so that Lord of the Rings and Hobbit fans worldwide could enjoy award winning epic films, challenging video games, first rate theatre and merchandise of every variety. We could not be more thrilled that it is Embracer now taking up the responsibility and we are confident their group will take it to new heights and dimensions while maintaining homage to the spirit of these great literary works,“ Marty Glick, COO van The Saul Zaentz Company.

Als je dacht dat deze move al groot genoeg was dan heb je het mis. Embracer daarnaast ook aangekondigd dat het buiten de bekende Lord of the Rings franchise nog 4 studio’s heeft overgekocht.

Embracer Group has acquired multiple companies – Limited Run Games

– Singtrix (vocal processing tech)

– Tuxedo Labs (Teardown)

– Tripwire Interactive (Killing Floor)https://t.co/P3eLZpnGDN pic.twitter.com/nQ4FEEVAV8 — Nibel (@Nibellion) August 18, 2022

