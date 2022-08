Preview: Lies of P gespeeld op Gamescom 2022

Lies of P is de aanstaande Soulslike van Neowiz. De actie-RPG van de Koreaanse ontwikkelaar verschijnt vanaf dag één al op Xbox Game Pass. Maar wij mochten hem tijdens ons bezoek aan Gamescom al heel even spelen.

Lies of P staat gepland voor release in 2023 op Xbox Series X|S, PlayStation 5 en PC. Ne ontwikkelaars, Neowiz, waren zo vriendelijk om ons al even aan de slag te laten gaan. Als groot liefhebber van de souls-serie, met name Bloodborne, was dit dan ook een van de aangenaamste verrassingen van Gamescom. Ik had namelijk niet verwacht dat we deze nu al konden spelen. En wat we tot zo ver hebben mogen ervaren is goed. Heel goed!

Zonder enige begeleiding of korte introductie werden we gewezen naar een van de twee speelstations waar we Lies of P mochten spelen. Een plastic vel voor ons gaf snel een overzicht over de lay-out van de controller en wat ieder knopje doet. Het is niet helemaal duidelijk of de speelbare demo zich aan het begin van de game afspeelt, maar wij denken haast van wel. De eerste vijanden die je tegen het lijf loopt zijn de typische langzame vijanden die dood gaan nadat ze drie keer mept. Ook verschenen er op verschillende momenten tip-schermen die haast prijs geven dat dit het begin is van de game.

Een gewend doolhof

In de korte tijd die we kregen met Lies of P hebben we niet uitvoerig kunnen kijken naar alle systemen die invloed hebben op de combat, het levelen, de prothesen (?) enzovoorts. Wat we wel hebben mogen ervaren is een gevoel voor de combat en een eerste blik op een klein gedeelte van de game en hoe deze is opgebouwd.

Lies of P begint in een ouderwetse binnenstad die je heel erg veel doet denken aan de eerste paar uurtjes van Bloodborne. Dichte poorten, ladders, kasseien wegen, bruggen en ga zo maar door. Het voelt een beetje als thuiskomen, maar dan net anders. We spelen namelijk niet als een Hunter, maar als een marionette. En wij zijn de puppet master. Gedurende de korte speelduur van de demo reis je door de straten, daken en door de gebouwen van de binnenstad. Gaandeweg zie je ladders die je op vertrouwde manier naar beneden kunt schoppen om een nieuw gedeelte van de map, of een afkorting vrij te spelen. Heel handig, want vijanden doen pijn in Lies of P. Gelukkig heb je zelf ook meerdere trucjes achter de hand om de gevaren te lijf te gaan.

Niet houterig voor een marionet

De combat in Lies of P kost even wat gewenning. Het is niet iets waar we gedurende onze playthrough aan gewend konden raken, maar het lijkt een vrij eerlijk moeilijke game te zijn. Geduld, timing en precisie wordt beloond. Vijanden hebben een duidelijk patroon waarin ze aanvallen en ook een duidelijke downtime waarin je zelf een aantal klappen kunt uitdelen. Je hebt een standaard aanval en een aanval die je kunt opladen, vergelijkbaar met aanvallen in Bloodborne. Al heb je geen ’trick-weapons’, maar wel een prothese, vergelijkbaar met Sekiro. Ik weet niet of de volledige game een uitgebreider aanbod aan protheses heeft, maar in de demo beschikt je marionette over een soort van lasso waarmee hij zichzelf naar een vijand kan toetrekken. Hiermee trek je jezelf direct het gevecht in en los je direct een aantal slagen in voordat je zelf moet gaan incasseren.

Ook zit er een backstab mechanic in die in de demon best wel vergefelijk is. Vanuit verschillende hoeken achter een vijand triggerde de backstab animatie die in eigenlijk ieder geval een simpele vijand wel in een keer de das om doet. Een val-aanval lijkt ook van de partij te zijn. Staat een vijand beneden je en ram je de aanval knop in terwijl je ergens vanaf springt? Ook dan lijkt een simpele vijand direct te sneuvelen.

Een bekende scene

De demo eindigde voor mij met een boss fight op de brug die kort wordt getoond in de Alpha Gameplay video van vorig jaar november. Alhoewel de boss redelijk fair lijkt qua HP pool en aanvallen slaagde ik er niet in om hem de eerste keer te overmeesteren. Helaas had ik niet genoeg tijd om het nog een keer te proberen. Ik hoorde daarnaast van andere spelers dat zij een andere boss zijn tegengekomen en een heel ander pad hebben afgelegd dan ik. Waar Lies of P lijkt om een lineair avontuur, biedt het genoeg zijwegen en opties om op ontdekking uit te gaan. Persoonlijk kan ik niet wachten tot ik de volledige game in handen heb, want dit lijkt een heel erg vette game te worden!