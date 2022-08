EPOS haar filosofie en nieuwe line-up

EPOS probeert zich steeds meer met een volledig eigen line-up te differentiëren van haar concurrentie. Tijdens Gamescom 2022 zijn wij uitgenodigd om te komen kijken naar de nieuwe line-up en de EPOS filosofie.

EPOS is een merk dat zichzelf uniek maakt tegenover de concurrentie op meerdere aspecten. Enerzijds is dat haar filosofie. EPOS haar filosofie is namelijk ‘For Gamers, By Audio Engineers‘. Wat houdt dat precies in? Nou, EPOS heeft veel data op het gebied van de beste geluidservaring voor mensen met een gehoorbeschadiging en heeft tevens jaren ervaring in het ontwikkelen van gehoorapparaten. Buiten dat hebben zij uiteraard ook al aardig wat ervaring opgedaan binnen de gaming audio industrie. Maar EPOS heeft middels met hun line-up van vorig jaar en de nieuwe line-up veel om naar uit te kijken. De ervaring die EPOS heeft in de medische sector, zorgt ervoor dat zij precies weten wat de beste geluidservaring voor iedereen zou kunnen worden. Zij proberen die ervaring in de medische sector te vertalen naar geluidsproducten die de beste audio-ervaring bieden. Maar die filosofie, die leidt naar een concept dat jullie nog niet gehoord zullen hebben, namelijk…

BrainAdapt: Better Focus, Better Decisions

Over BrainAdapt kan je natuurlijk alles lezen op de site van EPOS, maar toch werd ons in het gesprek tijdens Gamescom duidelijk hoe de expertise verbinding legt met de filosofie, om dit vervolgens te genereren naar het BrainAdapt concept. Wat het merk hiermee wilt bereiken, is dat geluid een passieve bezigheid moet zijn. Zij willen namelijk, dat jij als gamer je focus kan leggen op de game en op wat je ziet. Geluid moet iets natuurlijks zijn, iets dat je passief opneemt, maar bewust benut. Dit zie je onder andere terugkomen in de headset line-up, de draadloze oortjes, programmatuur en functies en voornamelijk ook in de nieuwe externe soundcard, maar daar komen we later op terug. BrainAdapt is ontstaan vanuit jaren aan studies, testfases, feedback en distributie. BrainAdapt is dus eigenlijk een audiotechniek, dus de manier waarop jouw oortjes en headsets geluid in je oren pompen!

Of je nu competitief gamet, of voor je rust, dit concept zal jou op weg helpen naar een relaxtere en meer naadloze gaming ervaring, waar je aandacht niet constant op geluid hoeft te liggen. Minder vermoeidheid, meer focus!

Een samenhang van..

Hoe EPOS die beste geluidservaring biedt gaat verder dan BrainAdapt alleen, het is een mix van comfort, design, techniek, software en unieke features. Qua design kiest EPOS ervoor om voor de minimalistische look te gaan. Het is een headset waarmee jij naar je werk kan gaan, thuis kan komen en achter je PC/ console kan kruipen voor een potje Rainbow Six Siege. De laatste line-up heeft ook de mogelijkheid om je microfoon los te klikken, zodat je de headset in de trein kan gebruiken voor muziek. Het design is dus bedoelt om overal gebruikt te kunnen worden. Hebben we het over comfort, dan moet je denken aan een zachte hoofdband, in combinatie met unieke earcups. Deze zijn van de zijkant gemaakt van leer, in combinatie met memory foam aan de binnenkant. De headsets zitten hierdoor verdomd lekker, dus vermoeidheid wordt op meerdere vlakken aangepakt.

EPOS Gaming Suite

Over audiotechniek hebben we al gesproken, maar dit gaat hand in hand samen met de software. EPOS heeft hiervoor gekozen om een eigen software vanaf de grond op te bouwen. Maar, wat het merk alsnog keigoed doet, is dat de audio-ervaring out-of-the-box al steengoed ingesteld staat, dit maakt hun apparatuur toegankelijk voor iedereen. Wil je toch een stapje verder gaan en je audio volledig zelf instellen op hoe jij het wilt horen? Dan is de Gaming Suite perfect voor jou. Hier kan je de surround sound aanpassen, voice profiles instellen, side tone aangooien en gebruik maken van uitgebreide equalizers. Je zal ook op weg geholpen binnen het programma, mocht je nog een beetje nieuw zijn op audiogebied.

De nieuwe line-up: Een complete streaming set-up!

GSX 1000 2nd Edition

In het laatste kwartaal van 2022 lanceert er een tweede versie van de externe geluidskaart van EPOS, de GSX 1000. Deze zal de retail in gaan voor 199 Euro. Dit apparaatje onderscheid game- en audio/chatgeluid. Buiten dat kan je hiermee 7.1 surround geluid volledig benutten. Je kan naadloos tussen 4 vooringestelde profielen wisselen en speakers, headsets of andere audioapparatuur makkelijk besturen met 1 klein apparaatje. Het apparaat ziet er super strak uit en heeft ook weer een minimalistisch design en maakt gebruik van de BrainAdapt technologie die we eerder besproken hebben. De middelste ring was in de eerste versie zilver, deze is nu zwart doorgetrokken.

EPOS S6

EPOS gaat de webcam markt betreden met de nieuwe S6. Deze zal op de markt verschijnen voor 199 Euro en heeft een boel unieke aspecten. Allereerst is de webcam uitgerust met een 4K UHD sensor. De S6 heeft een goede lichtsensor, die automatische correctie kan volbrengen. Er zit een privacy shutter op, die je kan dichtdraaien, zodat niemand je nog ziet. Aan beiden kanten naast de lens zelf zitten noice cancelling microfoontjes. De webcam zal voor de thuiswerkers als de gamers immens goed werken op ieder vlak. We hebben tijdens Gamescom de webcam vastgehouden, en hij voelt echt als één blok aan kwaliteit. Buiten dat heb je een tri-pod mogelijkheid onder de webcam zitten, zowel als een mounting clip voor op je monitor.

Het portfolio van EPOS blijft dus eeuwig groeien. Wij zijn erg benieuwd naar de twee nieuwe apparaten die dit jaar nog gaan verschijnen, evenals naar alles dat EPOS in de toekomst te brengen heeft. Wordt jij hier nou ook enthousiast van? Laat het ons dan even weten op Facebook!