Dead Island 2 neemt je mee naar Hell-A

Dead Island 2 lekte een aantal dagen terug al op Amazon er werd verwacht dat de game op Opening Night Live bij Gamescom onthuld zou worden, en dit was ook het geval!

De show eindigde niet alleen met een cinematic trailer zoals we die gewend zijn van de franchise (ook deze was weer van hoog kwaliteit met een catchy song) maar er werd zelfs een gameplay demo van Dead Island 2 getoond vol gore, wapens en humor.

In de gameplay trailer krijgen we een eerste blik op de wapens en enemies waar we tegen zullen vechten. Verder krijgen we een eerste blik op de gamewereld. De game zal zich deze keer in L.A afspelen die hier Hell-A wordt genoemd. Verder krijgen we een eerste blik van de de facial animaties in de game die er vrij indrukwekkend uit zien voor een cross-gen titel.

De game zal uitgebracht worden op zowel de PS4 en 5. De Xbox One en Xbox Series S|X en ook op de PC. De game is echter ook te streamen via Stadia voor de zeldzame groep die hier gebruik van wil maken. De game zal vanaf 3 Februari 2023 te verkrijgen zijn en wordt ontwikkeld door Deep Silver en Dambuster Studios.

