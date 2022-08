Preview: One Piece Odyssey op Gamescom 2022

Bandai Namco heeft niet alleen een nieuwe huisstijl, maar gaat ook met veel nieuwe titels een compleet andere richting in. We zijn van One Piece de exploratie, fighting en musou games gewend, maar in Odyssey is het tijd voor een nieuw jasje: Traditional JRPG!

One Piece Odyssey heeft een ge-update grafische tekenstijl en ziet er aardig top uit. Het is een volledig origineel verhaal, speciaal gemaakt voor deze game, op een volledig unieke en originele plaats. Er zitten nieuwe personages in de game, zowel als unieke enemy types. De muziek uit deze game is gecomponeerd door Motoi Sakuraba, bekend van Tales en Dark Souls. Via een mysterieuze storm komen de Straw Hats terecht in op een onbekende en mysterieuze plek!

One Piece Quest

De gameplay van Odyssey is geïnspireerd door games als Dragon Quest. Dit zie je terug in de turn-based combat, manier van questen, exploreren en puzzels oplossen. Je speelt met 4 Straw Hats op hetzelfde moment. De combat voelde dan ook erg lekker en speelt goed weg. Daarbij moet ik wel zeggen, dat in de demo die wij gespeeld hebben, movement op z’n tijd aardig lomp aanvoelde. Dit is iets waar veel traditionele JRPG’s nog steeds soms onder leiden en Odyssey verbeterd dit element niet per sé, voor zover wij konden opmerken in de demo.

Het is dus een JRPG, met de humor, looks en feel van One Piece. Een game die op het juiste moment uit komt. De One Piece manga heeft net de grootste climax ooit achter de rug, de anime is ‘bijna’ gearriveerd bij deze climax en er komt ook een nieuwe film uit; One Piece: Red. Deze zal dan weer gaan over de legacy van Shanks.

Wij kijken in ieder geval enorm uit naar One Piece Odyssey, jij ook? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!