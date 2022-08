Preview: Een geheel nieuw Sci-Fi universum in Hubris VR | Gamescom 2022

VR games, het blijft nog een medium dat zowel hit or miss is. Al blijf ik optimistisch dat het een geweldig medium is om toffe ervaringen te creëeren. Mijn tijd met Hubris, een Sci-Fi VR game die wordt ontwikkeld door Cyborn was hier een perfect voorbeeld van

Hubris is een science fiction game die geheel voor VR wordt ontwikkeld door Cyborn een studio uit Antwerpen die zijn oorsprong vind in motion capture. Tijdens mijn tijd op Gamescom heb ik de game 30 minuten mogen spelen en heb ik na mijn speelsessie Ives Agemans mogen interviewen. Agemans is CEO van Cyborn en tevens producer van Hubris.

Een geheel nieuw universum

Direct aan het begin van de demo werd ik geïntroduceerd en het verhaal in getrokken door een briefing. Het eerste wat mij opviel was de graphics, veel VR games liggen nog vrij achter op dit gebied. De mooiste VR game is naar mijn mening Half-Life: Alyx maar Hubris komt aardig in de buurt. De game ziet er werkelijk prachtig uit in VR. Wat mij nog meer opviel waren de gezichtsanimaties van het character die mij een briefing gaf. Achteraf tijdens mijn gesprek met Ives vertelde hij mij dan ook dat motion capture voor de studio geen nieuw fenomeen is. De afgelopen jaren hebben ze al aan meer dan 25 projecten gewerkt waar motion-capture en 3D animatie centraal staat. Echter hebben veel van de ontwikkelaars binnen Cyborn een grote passie voor games. Uit deze passie is het idee gekomen om met Hubris een geheel nieuw universum te creëren waar niet alleen games maar ook meerdere media uit kan groeien. Ives vertelde mij dan ook dat er naast de VR game een mini-serie in ontwikkeling is om dit universum nog meer diepgang te geven, dit zal nodig zijn aangezien het zich in een geheel nieuw fictief universum zal afspelen. De vergelijking met Star Wars was dan ook al snel gemaakt.

Op weg naar het Twin-planeet systeem

De ongeveer 6 uur durende Hubris zal je op een avontuur sturen in het nieuwe universum van Hubris. Als speler kruip je in de huid van een rekruut in opleiding om een agent te worden van de Order-Of-Objectivity groep, ofwel de OOO. Samen met je piloot Lucia wordt je naar de planetoïdengordel van het Twin planeet-systeem gestuurd om op zoek te gaan naar de mysterieuze agent Cyanha. Je zult al je behendigheid en kracht moeten gebruiken om de barre omgeving en dieren in het wild te overleven op een planeet die wordt geterraformeerd. Onderweg zul je moeten vechten als een echte OOO-agent. Je leert wapens te maken en voertuigen en machines te besturen. Dit zal je nodig hebben aangezien er andere facties zijn die de lang vergeten geheimen van de OOO willen ontrafelen.

Ruwe gameplay met potentie

Na een korte tutorial en een in-game briefing werd ik op de planeet afgezet. Hier moest ik al zwemmend, springend, klimmend en onderzoekend mijn weg vinden op de onbekende planeet. Het klimmen en klauteren gaat zoals je van VR games gewend bent en werkt intuïtief. Je pakt de randen beet en door te middel van de controllers kun jeje als het ware optrekken of verplaatsen. In de demo die ik speelde moest ik een weg vinden naar een gebouw verder op de planeet. Om daar te komen moest ik door water zwemmen die vol zat met kwallen die mij aanvielen. Deze kwallen kon ik onderwater neerschieten met mijn geweer waarna ze iets dropte dat ik later weer nodig had om een touw te maken om over een ravijn te komen. Na ongeveer 25 minuten van klimmen, zwemmen en hier en daar wat kwallen neerschieten kwam ik bij het gebouw waar ik werd aangevallen door wat aliens. Hier kreeg ik een voorproefje van de combat en dit werkte vrij goed. Het geweer dat ik had was snel leeg maar kon ik herladen door het omhoog te houden. De versie die ik speelde gaf mij de mogelijkheid om mij te verplaatsen met de joysticks mede omdat ik maar een beperkte ruimte had om mij te verplaatsen. Aan het einde van de 30 minuten demo was ik lichtjes misselijk maar dit zal voor iedereen anders zijn, motion-sickness blijft nog een lastig probleem voor ontwikkelaars aangezien het vaak ook persoonsgebonden is. De demo had potentie maar ik vraag mij wel af hoe lang het bewegen door de levels met het klimmen, springen en zwemmen leuk blijft. Ives verzekerde mij ervan dat in de volledige game meer combat zal zitten.

Een cinematische ervaring

Dat de studio veel ervaring heeft met motion-capture komt bij deze game goed van pas. In mijn gesprek met Ives vertelde hij mij dat de volledige game een aantal scenes zal bevatten waar het verhaal voor je ogen afspeelt. Aangezien je kan rondkijken en rondlopen was dit nog best een uitdaging voor de studio aangezien het een hele andere manier van vertellen is, toch zijn ze ervan overtuigd dat het ze zal lukken want aan ambitie geen gebrek. Ik vroeg daarom ook of Hubris ook space combat en zero gravity zal bevatten. Ives vertelde mij dat deze plannen er zijn maar dat er met Hubris eerst het universum opgezet zal worden en zich zal focussen op de gameplay die ik in de demo te zien heb gekregen echter zijn dit wel ideeën waar ze in een potentieel vervolg graag dieper in willen duiken.

Cyborn hoopt de game over een paar maanden uit te brengen. De releasedatum van de game staat voor nu op eind 2022 voor de PlayStation VR, Steam VR en Oculus. Begin 2023 ergens verwachten ze de Quest 2 en PlayStation VR2 versies klaar te hebben.