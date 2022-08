Preview: Hands-On met Dead Island 2!

Tijdens Gamescom 2022 was Plaion zo vriendelijk om ons uit te nodigen voor een hands-on sessie met niets minder dan de recentelijk opnieuw onthulde Dead Island 2. We mochten ongeveer 20 minuten aan de slag met het spel.

De gameplay demo laat ons in de huid kruipen van één van de speelbare personages. De ontwikkelaars vertelde ons kort voor de speelsessie waar de demo ongeveer over gaat. We spelen een missie uit de game die zich afspeelt op de pier van Santa Monica. Je weet wel, die hele bekende, met reuzenrad en al. In Dead Island 2 is de pier iets minder uitnodigend, maar dat mag de pret, letterlijk, niet drukken.

Meer Dead Island!

In Dead Island 2 reizen we naar Hell-A, oftewel L.A, Los Angeles. Specifiek naar de Santa Monica Pier, tijdens deze gameplay demo. Maar tegen de tijd dat de volledige game op je deurmat valt, reis je door verschillende iconische en minder iconische locaties in de stad der engelen.

Dead Island 2 kent een roestig verleden. De game werd voor het eerst aangekondigd in 2014, maar daarna bleef het lang stil. Acht jaar lang stil zelfs. Niemand verwachte de game nog, maar kort voor Gamescom 2022 lekte er product pagina’s en afbeeldingen uit. Oeps! Gamescom Opening Night Live sloot vervolgens af met niets minder dan een her-aankondiging van de game en we kregen zelfs nog wat gameplay te zien. Wow!

Heel tof, maar we hadden niet durven dromen dat we zelf ook nog eens hands-on mochten gaan met de game tijdens ons bezoek in de business hallen van Gamescom. De ontwikkelaars vertelde ons dat het een bewuste keuze is geweest. “We wilde de tijd van aankondiging en hands-on voor media zo kort mogelijk houden”. Aardig goed gelukt, als je het mij vraagt.

Hakken, beuken, schoppen

Met zwaar gereedschap duiken we direct de actie in met Dead Island 2. Met meer dan genoeg keuze aan wapens maken we korte metten met de vele verschillende soorten zombies. Een katana om ledematen te verwijderen, zware hamers, klauwen met elektriciteit, een machinegeweer, revolver en nog veel meer soorten wapens liggen voor het oprapen op de pier van Santa Monica. Bepaalde soorten wapens zijn effectiever tegen bepaalde soorten zombies. Zombies die van zichzelf al onder stroom staan, voor wat voor reden dan ook, zijn bijvoorbeeld immuun tegen stroomaanvallen, maar als je bewerkt met een gigantisch zware moker, dat kunnen ze minder goed hebben.

Je behendigheid speelt ook een aanzienlijke rol in het vervolg op Dead Island, want klimmen en klauteren gaat je helpen met overleven. Net als het uitdelen van drop-kicks op je tegenstanders. Je kunt met zo’n drop-kick bijvoorbeeld je eigen zombie-kegelwedstrijd organiseren. Domino-Day is er niets bij. De drop-kick, domino, kegeltactiek kwam goed van pas, want tijdens de missie zit je op een bepaald punt vast en moet je een horde aan zombies overleven. Ze komen in waves en het wordt al snel iets te gezellig voor het aantal vierkante meters die je tot je beschikking hebt. Sprinten en drop-kicken zijn je beste vriend in dit segment.

Clown Bassie?

De laatste uitdaging van de missie is een soort mini-baas. Een unieke zombie met een clownsmasker, spitse tanden en geen handen. In plaats van handen heeft deze clown Bassie afgeslepen botten waardoor het speren zijn. Uiterst dodelijk dus. Deze mini-boss bewaakt het voorwerp waarvoor jij helemaal de pier des doods hebt betreden. Helaas was de demo voor mij net iets te kort, want toen ik net lekker bezig was met mijn ultimate ability, was mijn demo tijd afgelopen.

Dead Island 2 staat gepland voor release op 3 februari 2023. De ontwikkelaars lijken er grote vertrouwen in te hebben dit keer. De demo straalt deze vertrouwen dan ook uit. Het speelt lekker, ziet er gruwelijk uit en het is ook nog eens heel erg vermakelijk. Kortom, is dit wel eentje om op je radar te houden. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om terug te keren naar de pier zodra de volledige game in onze handen ligt.