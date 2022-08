Preview: Wordt een Noir-Detective in Shadows of Doubt | Gamescom 2022

Een van de kleinere games die mij aardig heeft verrast dit jaar op Gamescom was Shadows of Doubt, een noir-detective game in de stijl van Minecraft. Los zaken op die elke keer weer anders zijn

Tussen alle grote games op Gamescom zou je soms bijna vergeten dat er ook een hele hoop indie-developers zijn die met veel passie werken aan innoverende videogames. Van kleine teams tot soms ontwikkelaars die het helemaal zelf doen (Met hier en daar wat freelance hulp). Shadows of Doubt wordt ontwikkeld door Cole Jefferies van ColePoweredGames vooral bekend om zijn game Concrete Jungle. Wegens persoonlijke redenen kon Cole de game niet persoonlijk aan mij laten zien maar een vertegenwoordiger van FireShine Games (de uitgever van de game) liet mij een half uur zaken oplossen in de volledig genereerde stad van Shadows of Doubt.

Alles wordt gegenereerd

De vertegenwoordiger van FireShine liet mij aan het begin van de demo een bekende meme zien. Hij vroeg: “ken je It’s Always Sunny in Philadelphia, die scene waar er een bord vol blaadjes met post-its en rode draden hangt en een paranoïde man die zeker is van zijn zaak? Aan het einde van jouw case sta jij er ook zo bij”. Daarmee had hij mijn aandacht getrokken. Hij vertelde mij dat alles in de wereld compleet gegenereerd wordt door de engine. De hele stad en alles wat zich daarin bevind van NPC’s tot gebouwen. Van cases tot verdachten, moordwapens en aanwijzingen. Dit is wat Shadows of Doubt uniek maakt. Geen enkele case is hetzelfde. Het is aan jou om op onderzoek uit te gaan in een wereld waar niks je tegen houdt. Elke kamer in elk gebouw kan verkend worden binnen deze gedetailleerde noir-wereld. Je kan met iedereen praten, of ze ondervragen. Iedereen heeft een eigen leven en vaak hebben ze zelf ook geheimen waar je achter kan komen in bepaalde sidecases die je kan aannemen voor wat extra geld. De wereld is daarom een mix van “procedural generation” en handgemaakte assets.

Los de zaak op voordat het te laat is

Shadows of Doubt bevat 2 manieren van spelen. Je kan ervoor kiezen om een volledig gegenereerde case aan te nemen. Of je kan ervoor kiezen om de hoofd verhaallijn te spelen, deze is deels gegenereerd. In de hoofdcase waar je wordt verdacht van een moord die je niet hebt gepleegd, in een race tegen de klok is het aan jou de taak om de seriemoordenaar op te sporen voordat hij meer moorden pleegt. De seriemoordenaar is terwijl dat jij speelt ook aanwezig in de wereld. Zo gaf de vertegenwoordig mij een voorbeeld van een speelsessie waar de speler tijdens het onderzoeken van de case een kamer binnen liep waar de seriemoordenaar net bezig was met het plegen van een moord wat uit liep op een gevecht en het behalen van de case.

Eén bord vol aanwijzingen

Een hoop manieren om cases op te lossen. Dit doe je door aanwijzingen te verzamelen die je allemaal op je aanwijzingen bord kan pinnen en daarna is het een kwestie van de juiste connecties maken. In mijn tijd met de game kreeg ik een aanwijzing die mij stuurde naar een hotelkamer. Na dat ik had aangeklopt moest ik een manier naar binnen vinden, ik stond op het punt om de deur open te breken totdat de vertegenwoordig mij aanspoorde om naar links te kijken. Er hing een camera, als ik gesnapt zou zijn dan kon het gebeuren dat NPC’s of politie achter mij aan komen en mij beschuldigen van inbraak. Met wat meer zoeken vond ik onder de deurmat de sleutel. Eenmaal binnen trof ik een lijk aan. Hier kreeg ik de mogelijkheid om het lijk te onderzoeken. Ik kon onderzoeken waaraan hij was gestorven, voor hoe lang hij ongeveer dood was en zijn vingers kon ik scannen. Ik had dus een naam van het slachtoffer. Na dat ik de kamer had doorzocht vond ik de juiste ID-kaart van het slachtoffer en kon ik de connectie maken. Dit is pas één voorbeeld van hoe ik erachter kon komen. Ik had ook de buren kunnen ondervragen. Ook het binnendringen van de kamer had meerdere opties, waaronder naar binnen sluipen via een balkon of een luchtrooster. Zo zit de game boordevol mogelijkheden. Hack computers, ondervraag mensen in een shady bar of bezoek de lokale casino de wereld is geheel open en de opties zijn vrijwel oneindig. Wanneer je genoeg aanwijzingen hebt kun je de dader aanwijzen en de case oplossen!

Maak zelf de juiste connecties in Shadows of Doubt

Shadows of Doubt is nog volop in ontwikkeling echter werd mij verteld dat het de bedoeling is dat de game begin 2023 uit gaat komen. De game komt exclusief naar de PC