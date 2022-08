Preview: Hyenas, loot je pop-cult!

Hyenas is SEGA’s aanstaande competitieve Arena Looter Shooter. Meerdere groepen van Hyena’s gaan een map in om verschillende pop-cult voorwerpen te verzamelen voordat ze moeten ontsnappen. Er kan maar één groep Hyena’s met de plunder er vandoor gaan.

Tijdens Gamescom 2022 kregen we kans om Hyenas te checken. De presentatie werd getoond achter gesloten deuren en er mochten geen foto’s of video’s gemaakt worden. We kregen een klein kwartier aan gameplay beelden te zien van een typische match in de game. Achteraf was er ruimte om wat vragen te stellen, al bleven de antwoorden vrij beperkt. De getoonde beelden waren afkomstig uit de Alpha fase van de game. De game wordt nu al in gesloten testfases gespeeld in onder andere Noord Amerika. Binnenkort worden er ook gesloten speelsessies georganiseerd in Europa.

Het is enigszins verbazend dat SEGA nog niet zo heel erg veel van deze online shooter heeft gedeeld met de rest van de wereld, want van wat we dusver hebben gezien, zijn we aardig onder de indruk.

Megadrive explosief

Na afloop van de presentatie vroegen we ontwikkelaars of dit SEGA’s take was op een SEGA multiverse, of een SEGAvengers. Dit blijkt niet de intentie te zijn, maar waarom vroegen we dit?

In Hyenas word je samen met mede- en tegenspelers in een grote map gedumpt waarin je merchandise moet verzamelen en er vervolgens mee moet wegkomen. Deze merchandise is afkomstig uit de grote boze pop-cultuur. Zo zien we onder andere een kluis met een blijkbaar erg waardevol actiefiguur van Sonic the Hedgehog. Ook zien we het Atari logo voorbijkomen en wordt de deur van de kluis opgeblazen met een C4 die er uitziet als een Megadrive.

Andere spelers zijn niet de enige gevaren in de map. De waardevolle merchandise wordt bewaakt door NPC bewakers die je op verschillende manieren te slim af kunt zijn. Je kunt sluipen, ze van een afstandje afmaken, of Zero-G gebruiken om vliegensvlug langs ze te zweven op weg naar loot. Je kunt ze ook van dichtbij afmaken, deze NPC’s zijn namelijk je minste zorgen.

Er kan maar één team ontsnappen

Er is namelijk maar één team van spelers die met de buit er vandoor kan gaan. De andere spelers moeten het loodje leggen. Je kunt je teamleden weer tot leven wekken bij een terugkeer-station, maar als er niemand meer van jouw team levend is, dan is het afgelopen uit. Ronde voorbij. Het einde van een speelronde gaat altijd gepaard met hectiek, want iedereen komt bij elkaar op de enige mogelijke extractie locatie om er met de buit vandoor te gaan. Zodra je een speler met loot schept, laten ze deze loot uiteraard vallen. Je kunt er dus voor kiezen om vanaf het begin direct zelf alle loot te verzamelen om mee te nemen. Maar je kunt ook buiten een vault, of op een andere locatie een ander team opwachten om de buit te stelen. Als een echte hyena dus!

Dit is hoe een typische match speelt in Hyenas. Helaas konden de ontwikkelaars nog weinig details delen die van alles buitenom een match aangaan. Zo mochten we nog niets te weten komen over de manier waarop progression werkt in de game, of wanneer we de game zelf in handen krijgen. Ergens in 2023 in ieder geval.