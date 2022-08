Preview: Destroy All Humans 2 op Gamescom 2022

Destroy All Humans 2: Reprobed is een trouwe remake van het origineel. Tijdens een presentatie op Gamescom 2022 van ronduit een half uur, kregen wij gameplay te zien en een enthousiast verhaal over de remake te horen!

Om te beginnen met de verhaallijn van Destroy All Humans 2; deze is zo trouw mogelijk aan het origineel gebleven. Het grootste pluspunt? Er zijn nu cutscenes en die zien er aardig sterk uit. Hierdoor wordt het verhaal dynamischer en actueler verteld dan in het origineel. Het charme van de game is in ieder geval degelijk aanwezig. Zo hebben ze ook de originele stemacteurs en voicelines behouden, met alleen een update in geluidskwaliteit! Wat vooral opviel, is de ge-update destructie elementen. Alles kan kapot en de ontwikkelaars hebben enorm veel tijd en liefde gestoken in de mechanics van de destructie. Wanneer iets echt kapot gaat, dan valt ook ieder deeltje van dit gebouw of monument op een geloofwaardige manier uit elkaar. Buiten dat zijn de manieren van destructie eindeloos en over-de-top op grafisch gebied!

Er zijn meerdere abilities, schepen, skins en systemen om te ontdekken in Destroy All Humans 2! Ook de wapens zijn alles van hilarisch tot meedogenloos tot over-de-top qua gekkigheid. De humor sluit hier nauw op aan! Er zijn meerdere manieren om een missie aan te pakken, je kan sluipen en het stilletjes aan doen, of je gaat voor totale vernietiging. Buiten dat heeft deze remake een uitgebreide photo mode, waarin jij stilstaande beelden van de tofste of gekste momenten goed vast kan leggen en kan bewerken! NPC’s voelen levendiger en denken beter dan in het origineel, waardoor de game wederom meer van deze tijd aan zal voelen. De game ziet er op grafisch gebied goed uit en liep in de demo erg soepel voor een game met zoveel vernietigbare elementen en rondvliegende assets. Check hier beneden nog even de aankondigingstrailer, iemand bij THQ is Rammstein fan en wij zijn hier om het met een smile aan te horen:

Destroy All Humans 2: Reprobed is binnenkort uit en te spelen voor Playstation 5, Xbox Series X/S en PC! Ga jij hem halen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!