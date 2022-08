Preview: Goat Simulator 3, bordevol gekkigheid

Coffee Stain Studios stond dit jaar ook weer op Gamescom, zo hadden zij Goat Simulator 3 in de aanbieding. Natuurlijk hebben wij deze mogen checken en een babbeltje gemaakt met de ontwikkelaars.

De knotsgekke “simulator” is weer terug, ontdek en terroriseer de wereld in de vorm van een geit; alleen of samen met je vrienden. In Goat Simulator 3 is namelijk (bijna) alles mogelijk! Van Goat Simulator 3 hebben wij een preview gekregen met een paar ontwikkelaars van de game. Natuurlijk hebben wij ook de game met hen gespeeld en kunnen wij zeggen dat de game zeker weten een succes gaat worden, mocht je de vorige Goat Simulator hebben gespeeld.

Een wereld vol met verrassingen

De sandbox waarin Goat Simulator 3 zich speelt, is vrij gedetailleerd. Ontdekken in de game is namelijk niet het enige wat men kan doen. Verschillende minigames kunnen nu worden getriggerd in het pauze menu, zo heb je altijd wat te doen. De minigames verschillen van tikkertje naar een variatie van Splatoon en nog veel meer. Ook weet Coffee Stain Studios weer een hele boel verrassingen en puzzels te verstoppen. Weet je deze te voltooien dan krijg je leuke beloningen. Denk hierbij aan een laserbril voor je geit of misschien zelfs een jetpack! Natuurlijk kun je deze items ook allemaal combineren om de gekste combinaties te maken. Easter Eggs zijn er ook goed in verstopt, zo hadden wij spontaan een referentie/eerbetoon gevonden aan de klassieke 16-bit versie van de “DOOM” series. Waar deze te vinden is, gaan wij niet vertellen en is aan jouw om uit te zoeken!

Singleplayer maar ook hop-in multiplayer

Goat Simulator 3 maakt multiplayer nog makkelijker! Mocht jij al bezig zijn met een spannende quest of ben je simpelweg chaos aan het creëren in de stad, dan kun jij zo iemand uitnodigen om samen de boel op stelten te zetten. Niets is Single player gebonden dat betekend dat elke quest, secret en unlockable zowel vrijgespeeld als ontgrendeld kan worden in multiplayer. Zijn er verschillende uitdagingen die te moeilijk zijn in singleplayer, dan kun je ze makkelijker maken door dit te doen met een vriend of een random online.

Goat Simulator 3 verschijnt op 17 november 2022 voor Windows, PS4/5 en Xbox One/ Series S|X. Ga jij de game halen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!