Preview: Wizard101 is nog lang niet klaar

Wizard101 is een MMORPG die maar liefst 14 jaar geleden is uit gekomen. Nu denk je; huh, ik heb die naam nog nooit gehoord? Dat klopt, het is een MMORPG met meer dan honderdduizend actieve spelers, maar de game is voornamelijk groot in Amerika! Ze proberen nu hun community te vergroten naar Europa, dus ze stonden voor het eerste onder Gamigo Gaming Group op Gamescom!

Wizard101 is een unieke eend in de bijt; het is een MMO die begon met de insteek, dat deze voor kinderen bedoelt was. Echter hebben de ontwikkelaars erkent dat de meeste spelers van vroeger nog steeds de game spelen of met enige regelmaat terugkeren. Om deze reden hebben ze niet alleen de keuze gemaakt om de game te porten naar Europa, maar ook om de verhaallijnen wat volwassener te maken qua schrijfwerk. Ze zijn nog steeds te volgen voor kinderen, maar een stuk luguberder wanneer je verder kijkt dan de bovenste laag. Zij hebben de story dus onderverdeeld in meerdere lagen. Buiten dat willen ze nog wat nieuwtjes aankondigen op en rondom Gamescom 2022!

Wizard101 is een magische turn-based CCG MMORPG, vol met magie, heksen en goofy elementen. De game heeft meer dan 19 werelden met nog veel meer onderweg. Je kan tussen 7 scholen kiezen om je magie omhoog te krikken en je deck uit te bouwen. Je hebt meer dan duizend spells om je deck mee te vullen. Buiten dat zijn er duizenden pets om te verzamelen, genoeg story content en nog meer humor. Het enthousiasme van de ontwikkelaars viel me direct op. Ook het feit dat de ontwikkelaars open staan voor nieuwe dingen, zelfs na 14 jaar runtime. Zo komen guilds en raids nu pas naar de game, na player feedback. Met de nieuwe Guilds feature kan je ook een Guild House bouwen, buiten je eigen player housing om! Vanuit hier kan je onder andere de raids betreden.

Buiten dat kunnen Europese spelers nu genieten van de Karamelle wereld. Deze ligt in langs de Candied Isles, een groep eilanden. Deze werelden zijn voornamelijk bewoond door hamsters , elven en de Nibbelung. Karamelle is kleurrijk, speels, gevuld met snoep en een unieke setting voor de game. Deze wereld is vanaf mei dit jaar speelbaar! Ditzelfde geld voor Lemuria, een wereld die snel één van de fan favorieten werd!

Heb jij zin om Wizard101 nu te gaan spelen? Dit kan via Steam! Laat ons weten of je warm wordt van de game in de reacties hier beneden of op Facebook!