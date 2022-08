Preview: Fractured Online op Gamescom 2022

Fractured Online is een dynamische open-world sandbox MMORPG. Dat is een hele mond vol en de game zit dan ook met een hele lijst aan features! In deze game is er geen pad voor je uitgestippeld, je maakt jouw eigen pad. Wij hebben de game op Gamescom uitgebreid mogen bekijken en onze eerste indruk was dan ook positief!

Fractured Online is een isometrische & dynasmische open-world sandbox MMORPG, gemaakt in de Unity Engine, speciaal voor Windows gebruikers. De game is ontwikkeld door Dynamight Studios, een Italiaanse ontwikkelaar met een klein maar gedreven team. De game is al aardig lang in de maak en beloofd een echte vrije ervaring, die op geen enkele manier je handje vast zal houden. De ontwikkelaars claimen zelfs de eerste te zijn die zoveel vrijheid bieden in bouwen, economie, combat en het personaliseren van je personage.

Uniek en uitgebreid

Iets dat ik vrij snel als opmerkelijk bestempelde, is de manier van combat en hoe dit samenwerkt met het Knowledge systeem. De game heeft een soort Diablo-esque combat systeem. De grootste unieke feature is echter het verkrijgen van je spells en builds. Alle skills die jij wilt, verkrijg je door de honderden verschillende soorten enemy types in de game. Via het knowledge systeem level jij naar jouw skills toe. Je zal voor bepaalde skills om je build te versterken dus echt moeten gaan reizen om specifieke monster types te vinden. Buiten dat kunnen skills ook bepaalde interacties hebben met de omgevingen.

Ieder ras heeft haar eigen wereld, dit betekend dat er 3 volledig unieke maps zijn voor ieder ras. Je komt elkaar voornamelijk tegen in PvP situaties. De game bevat city building en heeftg daarin ook een tax-systeem. Buiten dat bepalen de spelers van ieder dorp hun eigen economie. De game laat je zelfs zo vrij, dat je de hele game kan spelen als ‘merchant’ of als smokkelaar van waren. Gezien ieder dorp haar eigen economie heeft, kan je daar dus ook gebruik van maken, als je goed bent met cijfertjes, investeren en winst behalen. Alle steden worden gebouwd en beheert door de spelers zelf. Ook het crafting systeem is uitgebreid, je zal geen enkel stukje armor of een wapen vinden in de wereld, alles wordt met de hand gemaakt! Je kan ervoor kiezen om iemand dit voor je te laten doen, voor de juiste prijs, maar je kan natuurlijk ook zelf aan het knutselen slaan. De wereld, economie en alles daaromheen is dus volledig afhankelijk van de spelers, het is een community gedreven game, door en door!

