Preview: Endless Dungeon, soort van Tower-defense

Endless Dungeon is de nieuwe tactische roguelite actie game van Amplitude Studios en SEGA. Recruiteer een team, ontdek een verlaten ruimtestation en verdedig jouw kristal.

Deze nieuwe game in het Endless universum gaat verder waar Dungeon of the Endless is gestopt. Kies twee helden waarmee jij je een wegslaat door het verlaten ruimtestation om je kristal veilig te stellen en potentiëel een uitweg te vinden.

Ontdek, overleef, bouw en ontsnap

Endless Dungeon laat je spelen door een dungeon die zich afspeelt in een verlaten ruimtestation. Geïnfesteerd met allerlei verschillende ongedierten die niet alleen jouw leven zuur willen maken, maar ook je dierbare kristal willen slopen. Loot gaandeweg verschillende kisten en kamers, om jouw team te versterken. Ook kun je je verdedigingsmethoden versterken door research te doen bij specifiek punten in de map.

Jij moet ervoor zorgen dat je kristal blijft leven, gaat deze dood dan zal het Game Over zijn voor jou en je team. Jij moet tijdens het ontdekken met een plan zien te komen waar jij je verdediging gaat opstellen, dit kan door middel van turrets of andere verdedigingsmethoden. Het gebruik van je karakters abilities en ultimate zijn ook van belang, houd deze paraat voor wanneer het iets te heet wordt onder je voeten.

Weer de vijanden af door het gebruik van jouw twee helden en hun unieke abilities. Ieder karakter heeft zijn eigen set aan mogelijkheden en natuurlijk een unieke speelstijl.

Interessante genre-mix

Deze roguelite game is je bekende top-down shooter, met een unieke 3D-artstyle. Endless Dungeon mengt van een aantal games wat functies bij elkaar. Zo zien wij bijvoorbeeld veel terug van een tower-defense game qua strategie, maar ook van games zoals Overwatch of League of Legends qua karakters en unieke abilities.

Endless Dungeon is geen singleplayer-only, de game is namelijk ook co-operatief speelbaar. Dit betekent dat jij met je teamgenoot unieke synergy kunt creëren door bijvoorbeeld het kiezen van karakters of het plaatsen van jullie verdediging.

Nog geen release date

Wanneer Endless Dungeon nu daadwerkelijk uitkomt, weet niemand; zelfs de ontwikkelaars durven en weten nog niet zeker wanneer de game daadwerkelijk “klaar” is. Wel hebben zij verkondigd om het spel al speelbaar te maken via OpenDev builds. Dit zijn versies van het spel die toegewijd zijn aan bijvoorbeeld een specifiek aantal items, denk hierbij aan: nieuwe monsters, potentiële abilities of nieuwe items en karakters.

De eerste OpenDev build is al geweest en is eind Juli afgerond. In september/oktober zal er volgens SEGA en Amplitude Studios een nieuwe OpenDev zijn waar spelers zich voor kunnen aanmelden. Bekijk zeker de video hierboven om te weten waar je je kunt aanmelden! (Je kan ook hier klikken –> OpenDev)