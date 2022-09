Review: Saints Row

Santo Ileso, een fictieve stad die de reboot van Saints Row moet dragen. Wat vroeger bekend stond als GTA, maar dan nog meer over-de-top, krijgt na jaren stilte een volledig ander soort game, die dezelfde kernwaarden zou moeten waarborgen als de oude titels. Hoe pakt dit uit?

Saints Row was voor mij altijd Michael Bay actie, over-de-top krankzinnigheid, een dosis zwarte humor en paarse dildo’s. Echter zou deze reboot van de serie een gedoseerde balans moeten vinden tussen de oude games en het nieuwe jasje. Het zou een serieuzer verhaal moeten worden, met de humor van toen. Echter viel mij al vrij snel op dat dit alles behalve Saints Row is, maar waarom dan?

Geschreven voor nieuwe generaties

Het verhaal van Saints Row is duidelijk niet geschreven voor oude fans, maar voor nieuwe fans, van een nieuwe generatie. Het is veel minder donkere humor en veel meer positiviteit met een vleugje criminaliteit. Misschien word ik oud, maar voor mij bevatte de verhaallijn veel te veel tenenkrommende scenes en dialogen, buiten het feit om dat het acteerwerk uiterst bagger is. Het is echter niet altijd slecht, soms is er wel een grap die aanslaat, of is de dynamiek tussen personages goed te volgen.

Echter is het meerendeels van de tijd gewoon een slordig verhaal, met cringy dialogen en veel te weinig variatie in verhaalmissies. De humor in de oude Saints Row titels voelde nooit geforceerd en was bijna altijd goed getimed. Echter voelt het in deze reboot alsof de personages te hard proberen om edgy of grappig te zijn, zo erg dat het bij mij gewoonweg bijna nooit aansloeg.

Het hele gangs opbouwen en in oorlog gaan met rival gangs als basisstructuur is nog steeds aanwezig, alleen op de manier hoe het verhaal geschreven is, zit er weinig logica of diepgang in. Niks heeft gewicht en het hele over-de-top humor met onder andere seksspeeltjes is gewoon volledig eruit gehaald. Dit begon al in de character creation, leuk dat je kan spelen met naaktheid, maar het voelt alsof het er alleen is vanwege de ‘Saints Row’ titel in de game. Je bent verder aardig vrij om te maken wie je wilt en hoe je dat graag zou zien, dus dat is in dat opzicht best een groot pluspunt. Je kan zijn wie je wilt, alleen je speelt een voorgeschreven personage met voorgeschreven dialogen. Je personage kan qua looks misschien wel leuk of goofy uit zien, maar er zit geen persoonlijkheid of diepgang aan de persoonlijkheid van je personage.

Tijdens de game heb je echter talloze customization opties, nieuwe kleren, rare pakken en andere elementen om te verzamelen of kopen. Je hebt reteveel vrijheid als het aankomt op het uitbouwen van je personage. Er zijn genoeg bekende karakters uit andere series, films of games om gekke kostuums van te kopen. Denk hierbij aan personages als Walter Wite of Master Roshi. Het is enorm tof om dit soort dingen terug te zien. Ondanks de vrijheid hierin, wordt je in andere elementen van de game helaas veel te veel beperkt.

Michael Bay Who?

De combat mechanics in Saints Row zijn niet verkeerd. Er zitten elementen uit oudere games in en genoeg wapens om mee te knallen. Het is prima vermaak om erop los te knallen en de controls voelen best prima. Je knalt op verschillende soorten vijanden die allemaal een ander arsenaal hebben. Je hebt ook finishers, al voelen deze best lomp aan, ook door de cutscene achtige setup die je krijgt wanneer je iemand finisht. Dit kan leuk uitpakken, wanneer het naadloos werkt met de gameplay, zoals in Spider-Man, echter voelt het hier vaak onnodig en lomp. Het schieten en dingen laten exploderen alsof je Michael Bay bent die zelf meedoet in een film, is enorm leuk op momenten. Een groot voordeel aan de herhalingen binnen missies is dat het bijna alleen maar knalwerk bevat.

De wereld zelf voelt vaak leeg en voelt als een sleur op veel momenten. Je gaat weer een boodschappenlijstje aan locaties afvinken en niks voelt natuurlijk uitgewerkt. Ook voor het oog is er, op bepaalde gebieden na, niet veel om te zien. Er zijn zeker leuke elementen verwerkt in de wereld van Saints Row, maar niks voelt belangrijk om te zien of doen. Je eigen zaakje neerzetten waar jij wilt is leuk, maar niet fleshed out. De wereld zit helaas vol bugs, grafische glitches en meer. Het is niet zo erg als dat we gewend zijn van games tegenwoordig, maar er zitten genoeg issues die laten zien dat er nog wat meer tijd nodig was om de game te releasen. Dit geld voor de meest basic features zoals je smartphone die niet werkt of dingen die verdwijnen of onzichtbaar zijn.

De game ziet er grafisch niet altijd verkeerd uit, maar laat op veel momenten nog wat te wensen over. Het voelt niet alleen heel kiddy soms, maar is ook niet consistent met het gebruik van assets. De performance op mijn PS5 was daarentegen naadloos, er waren nooit framedrops. Qua geluid en muziek is de game ook niet verkeerd, echter had ik wel vaak bugs met wegvallen geluid of het niet tijdig prompten van geluid. Wanneer het wel werkt, is er echter niks mee. Op beide gebieden niks revolutionairs, maar het werkt zoals het bedoelt is.

Verdict

Saints Row is op zichzelf geen verkeerde game als je naar het concept kijkt. Echter lijkt de IP met een identiteitscrisis te zitten. Het wilt veel oude dingen terughalen en nieuwe dingen proberen, maar slaagt daar op beide vlakken niet in. Niks voelt volledig uniek of uitgewerkt en de missiestructuur is repetitive en gewoonweg saai op veel momenten. Het meeste vermaak heb ik met hersenloos schieten, rondrennen in een iets te lege open ‘sandbox’ wereld en het vinden van grappige kostuums voor mijn personage. Geen slechte reboot, maar ook ver van wat ik had verwacht dat het zou zijn. Dit is een leuke game om te spelen via Game Pass of te kopen in de sale.

