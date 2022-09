Update: Assassin’s Creed Mirage verschijnt begin 2023

Er gaan al langer geruchten dat de volgende AC game zich in Baghdad zal afspelen. Een nieuwe lek geeft ons meer informatie over Assassin’s Creed Mirage. Deze informatie wordt (deels) bevestigd door Bloomberg redacteur en bekend insider Jason Schreier

UPDATE: Het blijkt dat Ubisoft klaar was met alle leaks en het heft in eigen handen heeft genomen en daarom het bestaan van Assassin’s Creed Mirage bevestigen. Dit delen ze samen met de key art van de game die zoals verwacht veel weg heeft van de eerste Assassin’s Creed. Tijdens het volgende Ubisoft Forward event op 10 September is Ubisoft van plan ons meer te vertellen over de game.

Assassin’s Creed Mirage is the next Assassin’s Creed game. We can’t wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

De geruchtenmolen van Assassin’s Creed blijft altijd lopen. Een tijdje terug konden we al vermelden dat de volgende Assassin’s Creed game zich waarschijnlijk in Baghdad zal afspelen, de game zou terug gaan naar de “roots” van de serie en we zouden in de huid kruipen van Basim Ibn Ishaq die je wellicht nog kent van Assassin’s Creed: Valhalla. Ook konden we een tijdje terug vermelden dat de game met een aantal maanden was uitgesteld.

Veel informatie was dus al gelekt maar YouTuber j0nathan heeft meer informatie over de game gehoord en deelt dit met de wereld in een (Franstalige) video. Zo blijkt de game de titel Assassin’s Creed Mirage te gaan krijgen. Mirage zal het verhaal vertellen over Basim zijn jeugd als dief en introductie in de Hidden Ones (de eerste naam van de Assassin’s). Dit plaatst de game tussen 860 en 870AD in Baghdad tijdens “the anarchy” in Samarra. De game wordt een terugkeer naar de roots van de serie wat betekent dat de game veel inspiratie neemt van de allereerste Assassin’s Creed game. Er zullen daarom ook heel wat RPG elementen worden verwijdert waaronder de optie om dialogen te kiezen, het kiezen van een geslacht en het level systeem. Wat wel zijn terugkeer maakt is de bekende Eagle Vision mechanic en de (drone) vogel. Verder zou Basim een dolk met een touw kunnen gebruiken. De game zal verder ingaan op zogenaamde “Visions of Loki” wat zal laten zien SPOILERS VOOR VALHALLA: hoe dat Loki uiteindelijk het lichaam van Basim overneemt in Valhalla EINDE SPOILERS.

Volgens j0nathan is Ubisoft zich aan het klaarmaken om de originele Assassin’s Creed de remake treatment te geven. Aangezien Assassin’s Creed Mirage qua assets veel weg heeft van AC1 zal Mirage als basis dienen waar de remake op gebouwd kan worden. De AC1 remake zou een gedeelte worden van de Season Pass maar dat niet alleen ook zou er een DLC verschijnen die zich afspeelt in Constantinople waar we erachter komen hoe dat Basim en Sigurd elkaar ontmoet hebben.

Deze informatie is deels bevestigd door Jason Schreier dus we kunnen er wel vanuit gaan dat deze informatie klopt. Wat echter niet blijkt te kloppen is dat Mirage meerdere steden zal bevatten en hij heeft zijn twijfels bij de Season Pass aangezien Assassin’s Creed Mirage oorspronkelijk bedoelt was als DLC voor Valhalla.

A person familiar tells me parts of this new Assassin’s Creed leak are true (such as the name and the other stuff Bloomberg has already reported: spring 23, Baghdad, back to AC basics) and other parts are not (“multiple cities to explore”) https://t.co/qmM6UZtKnG — Jason Schreier (@jasonschreier) August 30, 2022

Deze informatie is nog eens dubbel bevestigd door insider Jeff Grubb

Yeah. Mirage is the name I’ve heard as well. — Grubb (@JeffGrubb) August 30, 2022

De game zal waarschijnlijk aangekondigd gaan worden in September waar Ubisoft in een speciale stream meer gaat vertellen over de toekomst van de serie waaronder Mirage en Infinity. Infinity wordt de live-service variant en zou met 2 tijdperken beginnen. Eén daarvan is hoogstwaarschijnlijk Japan waar we spelen met (assassin) ninja’s (dit om te onderscheiden van Ghost of Tsushima waar we als een samurai spelen) dit project heeft de codenaam Assassin’s Creed Red gekregen.De andere setting zou volgens Jeff Grub een hele unieke keus zijn die volgens hem aardig “spooky” is. Wat zou dit kunnen zijn?

I really want to see what the second setting looks like, but I think that its concept is the most exciting just because it’s different and kinda spooky. — Grubb (@JeffGrubb) August 30, 2022

Wordt jij al warm bij het idee dat AC terug gaat naar zijn roots? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.