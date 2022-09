Preview: Flintlock: A Siege of Dawn, een nieuw soort souls-like | Gamescom 2022

Het souls-like genre is de komende jaren snel in populariteit gestegen. Echter mist er bij veel van deze titels nog een diep aangrijpend verhaal. Daar hoopt Flintlock: A Siege of Dawn verandering in te brengen

Souls-like games worden zo genoemd omdat ze gebaseerd zijn op de mega populaire Souls games van From Software. Het betreft hier hele moeilijke games die aardig wat skills nodig hebben tijdens de vele (moeilijke) gevechten. Vijanden hebben over het algemeen veel health en je moet goed de moves bestuderen. Echter, persoonlijk vind ik dat veel van deze games de focus te veel op de gameplay hebben waardoor een diep verhaal al snel vergeten wordt. A44 de studio achter Ashen hoopt met hun nieuwe game Flintlock: A Siege of Dawn hier verandering in te brengen door zowel narrative als gameplay te combineren in deze unieke souls-like game. A44 is onderdeel van Kepler Entertainment.

Samen met je companion

Tijdens de 30 durende gameplay die we te zien kregen op Gamescom werden we door twee gedeeltes van de open wereld geleid. Het eerste gebied speelde zich vrij in het begin van de game af terwijl het tweede gebied zich later in de game afspeelde waar we het opnamen tegen een baas. Wat direct opvalt aan Flintlock: A Siege of Dawn is dat je er niet alleen voor staat. Je speelt als Nor Vanek een trouw lid van de Coalition Army en samen met jouw trouwe companion Enki ga je de strijd aan het de goden. Enki is een soort vosachtig wezen met speciale krachten. Enki kan jou zowel in combat als tijdens exploratie helpen. Deze hulp zal je nodig hebben in de grote open wereld die langzaam voor je open gaat.

Een napoleontische fantasy

In de wereld van Flintlock: A Siege of Dawn sluit jeje aan in een laatste strijd tegen de goden. De deuren naar de onderwereld zijn geopend waardoor de goden met hun leger aan dode zielen kunnen ontsnappen. Het mensenras is aan het uitsterven. Samen met Enki ga je dit gevecht aan in een gevecht om leven en dood. De wereld van Flintlock wordt omschreven als fantasierijk met invloeden vanuit de napoleontische tijd. Je gaat dus de strijd aan met zwaarden maar ook geweren en magie. In de gameplay die we te zien kregen begaven we ons vooral in woestijnachtige gebieden met mooie indrukwekkende gebouwen die veelal waren bewerkt met goud. De wereld zal zich langzaam voor je openen en wordt beschreven als linear tot je ver genoeg bent waarna de je kan gaan en staan waar je wil. Deze aanpak wordt veelal omschreven als een “castlevania” open-wereld. A44 is zelfs zo ver gegaan dat ze voor de goden een hele eigen taal hebben ontwikkeld die je zelf kan leren spreken, begrijpen en lezen.

Campfires, maar dan groter

Een bekend fenomeen in souls-like games is het gebruik van campfires. Hier kun jeje character laten rusten en upgraden maar elke keer als je deze gebruikt dan worden alle vijanden opnieuw op de wereld geplaatst. Als je dood gaat dan ga eindig je meestal weer terug bij het kampvuur, het is dus een uitgebreide checkpoint. In Flintlock zit dit systeem ook alleen A44 heeft dit systeem helemaal uitgebreid. Op bepaalde plaatsen kan je het kampvuur opzetten. Dit is echter niet een normaal kamp maar een kamp dat groeit met de tijd en kan uiteindelijk zo groot worden dat het werd vergeleken met een klein dorpje. Binnen het kamp kun je praten met leden van The Coalition Army maar hier kan je ook je armor, wapens, potions en spells upgraden. Met name het crafting systeem springt er hier uit. In Flintlock vind je niet om de haverklap nieuwe wapens maar is het de bedoeling dat je de wapens die je hebt constant blijft upgraden. De ontwikkelaars willen daarom ook dat je zelf aan de slag gaat om jouw perfecte class/build te bouwen. Je zit daarom gelukkig niet vast aan een build en het zou vrij gemakkelijk zijn om je character weer opnieuw op te bouwen.

Weg met die body armour

Een van de belangrijkste onderdelen van een souls-like game is natuurlijk de eindbazen. De wereld van Flintlock zit er vol mee. Deze goden zijn stuk voor stuk uniek en hebben hun eigen wapens, armor en moves. In de demo die we te zien kregen gingen Nor Vanek en Enki het gevecht aan met een god die erg dikke bepantsering had. Een van de mogelijkheden die je hebt om de baas te verslaan is het langzaam vernietigen van het armor. Dit lukte door aanvallen behendig te omzeilen en wel geplaatste aanvallen los te laten op het armor. Hoe je te werk gaat is aan jou maar het is erg belangrijk om creatief om te gaan met de tools die je tot je beschikking hebt want de eindbazen zijn geen makkie. Je staat er echter niet alleen voor want Enkie is een behendige mana dief die jou van o.a van de nodige boosts kan voorzien.

Cutscenes en een nieuw universum

Een cinematisch verhaal is een ander aspect waar Flintlock zichzelf mee wil differentiëren met andere souls-like games. De ontwikkelaars vertelde mij dat er veel aandacht is besteed aan de characters en de cutscenes in de game die zijn geproduceerd in een mo-cap studio. Mede daarom speel je ook met een vast karakter en is er geen keuze om zelf een character te maken of een geslacht te kiezen. A44 wilt met Flintlock een nieuw universum opzetten dat toekomstbestendig is vooral in het huidige tijdperk waar RPG’s vaak de overhand hebben is dit een aangename verassing.

Flintlock wordt ergens in de eerste helft van 2023 en zal te spelen zijn op Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 en 5 en op de PC op zowel Steam als de Epic Games Store