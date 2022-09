Preview: Ruimte piraatje spelen in Marauders

Een looter-survival shooter die zich niet alleen afspeelt in de toekomst, maar ook in de ruimte. In Marauders zorg jij voor je eigen bevoorrading door verschillende locaties te plunderen.

Escape from Tarkov in de ruimte? – Ja, deze game wordt veelal vergeleken met momenteel de grootste en realistische shooter op de markt. Het team achter Marauders, Small Impact Games, heeft veel inspiratie gehaald uit Tarkov, maar ook uit andere shooters zoals Rainbow Six Siege en PUBG. Deze tactische survival-looter-shooter is nog niet “officiëel” uit maar trekt nu al veel aandacht.

Constante druk en adrenaline

Marauders maakt zich voornamelijk uniek doordat zij voertuigen introduceren. Ik hoor je al denken, auto’s of motoren in de ruimte? – Nee, we praten hier over ruimteschepen met reddingscapsules die ook gebruikt kunnen worden om aan boord te klimmen van vijandige schepen. Zodra je in een map wordt gespawned zal je beginnen in jouw eigen ruimteschip. Jij moet er voor zorgen dat jij heelhuids naar de loot maar vergeet niet dat je ook nog weg dient te komen om je inventaris te verzilveren. Kortom, zorg ervoor dat je op alertheid hoog staat want je bent nooit veilig; zelfs niet in je schip!

De game speelt zich af in verlaten ruimteschepen, stations en mijnen. In het algemeen heeft Marauders een donkere setting wat bij draagt aan de moeilijkheidsgraad van het spel. Communicatie is van zeer zeker van belang indien je met een team speelt, zo weet je zeker dat je niet per ongeluk friendly fire uitoefent.

Inspiratie uit verschillende games

Zoals eerder vernoemd, is Marauders ontstaan door veel inspiratie van verschillende games. Het inventaris en loadout systeem is geïnspireerd door Escape from Tarkov, De wapens zijn geïnspireerd door verschillende WO 1 en WO 2 games en de algemene actie is opgedaan vanuit Rainbow Six Siege en PUBG.

Het mag dan weliswaar zijn afgeleid van andere games maar alles in combinatie maakt Marauders een hele unieke game met een aparte en duistere feeling.

Binnenkort speelbaar

Momenteel is Marauders alleen nog getest geworden in gesloten test fasen, echter binnenkort gaat hier verandering in komen. Zo zal er op 6 september tot en met 14 september een technical test worden gelanceerd op Steam, hiermee willen de Devs een aantal nieuwe items en systemen gaan testen van de game. Onthoud dus dat het spel nog af is in deze periode!

As revealed at #gamescom2022, Marauders will enter Early Access in October 2022! One final period of testing will go live from September 6 to 14. All who have pre-ordered the game are encouraged to participate! Pre-order:https://t.co/u8ug9WpMSi

Discord:https://t.co/SscTav7mvW pic.twitter.com/WBCJWW4w9N — Marauders (@PlayMarauders) August 23, 2022

Vanaf oktober zal het spel tevens in Steam Early Access te verkrijgen zijn. Wanneer dit in oktober is, is nog niet duidelijk. Marauders valt nu zeker al te pre-orderen via Steam.