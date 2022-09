Preview: Gord – The Witcher meets Strategy

Gord is een erg unieke Strategy game die ergens in 2023 moet verschijnen op PC. De game is in ontwikkeling bij ex-medewerkers van The Witcher 3 en dat kan je goed zien ook. Het draagt eenzelfde soort thema, met dezelfde elementen, maar dan met een hele andere speelstijl.

Een Gord is een kampje met inwoners. Het is een settlement met gebouwen, een soort van heilig gebouw in het midden en inwoners met een uniek uiterlijk en unieke stats. De inwoners kunnen ook verwant zijn aan elkaar. Je kan dus zoons met vaders zien. Ze kunnen samen op pad gaan, maar ze zullen elkaar op enige tijd ook moeten verlaten. Ouderdom speelt namelijk een rol in deze game. De personages kunnen sterven door ouderdom. Dit werkt ook de andere kant op. Er kunnen nieuwe inwoners geboren worden, die op latere leeftijd ingezet kunnen worden in je party om de Gord verder op weg te helpen.

Een strategische Witcher

Gord is een van de meest unieke RTS spellen die ik ooit heb gezien. Het lijkt namelijk alsof je The Witcher speelt, maar dan vanuit een heel ander perspectief. Opeens heb je ook niet meer maar één hoofdrolspeler, maar een heel kamp aan hoofdrolspelers die allemaal net even iets anders zijn. Je moet ze stuk voor stuk uitrusten met wapens en je moet er voor zorgen dat ze niet doodgaan natuurlijk. Maar lekker luieren in de Gord is geen optie, want er moet ook van alles gebeuren en je wilt natuurlijk op ontdekking uitgaan.

Tijdens je ontdekking door de levels van Gord, of tijdens het volgend van het verhaal kom je langs en door verschillende soorten gebieden. Je kunt vijanden tegenkomen, andere NPC tegenkomen die je iets van je moeten of met je willen ruilen. Je kunt ook verschillende dingen zien onderweg. En dingen die je ziet, zijn misschien onheilspellend, of roepen zorgen op bij de inwoners van je Gord.

Kom je terug van een gezellige wandeling, maar heb je onderweg toevallig gezien dat de plaatselijke moerasplas wordt geteisterd door slijmige monsters? Dan wilt de inwoner die dit gezien heeft je misschien wel een optionele Quest aanbieden. Deze optionele Quest kun je vervolgens aanvaarden of afwijzen. Als je ze aanvaard dan krijg je uiteraard een beloning voor je daden. Dit kunnen allerlei dingen zijn. Bijvoorbeeld inzicht of nieuwe uitrusting. Als je de Quest afwijst, heeft dit vaak nadelige gevolgen. In dit geval wordt het moeras niet veilig gesteld. Een penalty kan worden opgelegd waardoor het moeras vanaf nu een gevaarlijkere plek wordt.

Insane

Wat verder belangrijk is in je avontuur in Gord is om niet krankzinnig te raken. Je ‘Insanity’ bepaalt namelijk de snelheid waarin jouw dorp nieuwe units vergaard. Het is een meter die kan worden geleegd door verschillende activiteiten, zoals rusten in je kamp, of door quests te voltooien. Maar waardoor loopt deze meter dan vol? Meer Insanity betekent minder snel nieuwe units. Het lijkt een erg straffende mechanic te zijn in Gord, want Insanity bouwt op door gruwelijke dingen te zien. Als je mede inwoners zien dat een andere inwoner op gruwelijke wijze wordt vermoord, of een been verliest of wat dan ook, groeit je Insanity. Je Insanity groeit extra snel als verwante inwoners zien dat er iets gebeurd met de ander. Ziet bijvoorbeeld iemand’s zoon dat bij zijn vader een been wordt afgehakt, groeit de Insanity meter sneller.

Op sommige momenten kan het ook zo zijn dat je er niet onderuit komt om iemand uit je Gord op te offeren. Ook dan groeit je Insanity meter. Je verliest dus Units en de straf daarvoor is dat je nog minder snel nieuwe units krijgt. Ai! Je moet dus voortdurend vooruit blijven denken in Gord om er voor te zorgen dat je op een gezonde manier je units blijft houden, of aanvult. Gelukkig sta je er niet helemaal alleen voor.

Have a little Faith

Met een beetje geloof en vertrouwen kom je een heel eind. Wil je niet dat jouw team wordt opgeslokt door een wraakzuchtig monster? Dan is een bijltje extra niet altijd genoeg. Gelukkig zijn er krachtige spells die je te pas en te onpas kunt oproepen, als je maar genoeg Faith hebt. Ook Faith is weer afkomstig vanuit verschillende bronnen. Er kunnen krachtige spreuken worden ingezet zoals in één keer heel veel damage uitdelen, alle botten breken in het lijf van je vijand, iemand bevriezen, je party healen en ga zo maar even door. Iedere spreuk komt met een leuke animatie, waarin de botten-breek spreuk toch wel de showsteler was van de preview. Een hele wrede actie!

Tot zover

Gord is een van de meest unieke titels die ik heb mogen zien tijdens mijn bezoek aan Gamescom 2022. Het is tevens de game waar ik het minst van afwist tot vóór Gamescom en de game waarin ik nu ontzettend veel interesse in heb. De ontwikkelaar: Covenant laat een enorm compleet pakket zien met enorm veel opties en unieke elementen in een gruwelijke fantasie setting. Het ziet er niet alleen mooi uit, maar ook wreed. Het is echt een soort Witcher, maar misschien zelfs iets donkerder dan dat. Heel benieuwd wanneer we hier meer over te weten komen.