Preview: Dredge – Mossel noch vis

Dredge is een versimpelde vis-game. Je gaat met een klein bootje op het water om vis te vangen. Het rustgevende avontuur begint met het vangen van kleine visjes, maar je latere vangst gaat verder dan vissen. En als je niet uitkijkt, ben jij de vangst. Maar van wie?

Wat lijkt op een heerlijke relaxte zen-game veranderd al snel naar een onheilspellend avontuur op zee. Wie gruwelt er niet van de grote oceaan met alle mysteries die er in rondzwemmen. Hoe veel weten we nu precies van de grote oceaan, zowel op als onder? In Dredge wordt de fantasie bij de mysterie gevoegd. We beginnen met een klein bootje om vis te vangen met een simpele hengel. Uiteindelijk krijgen we meer en sterker gereedschap, meer plek voor vis en komen we iets grotere vissen en meer tegen.

Dredge is alles behalve een fishing simulator. Je gooit een hengel uit en met een paar simpele actie-knoppen hengel je je vangst naar binnen. Dit doe je een dag of 5 waarin je aan de touwtjes leert trekken via een reeks aan quests die fungeren als een tutorial. Je ontmoet personages aan verschillende kades en komt verschillende plaatsen tegen waar je je vis kunt verkopen en je schip kunt upgraden. Het upgraden van je gereedschap is vrijwel lineair, al kun je op verschillende momenten een bepaald soort tool prioriteren. Om onderdelen van je schip te upgraden moet je eerst op zee op zoek naar materialen en deze boven water krijgen.

Na ongeveer 5 dagen beginnen er vreemde dingen te gebeuren. Je komt vreemde mensen tegen die vreemde verzoekjes voor je hebben. Ook ga je in de nacht wat vreemde dingen zien op en onder de zee. Een bewegend oogje aan de bovenkant van je User Interface dient als een Sanity-indicator. Als het oogje alle kanten op kijkt en rood knippert, dan ben je een beetje erg van slag en kunnen er vreemde dingen gebeuren.

Horror-nacht

Tijdens de nacht vissen is misschien niet altijd een goed idee. Vooral als je belangrijke cargo bij je hebt. Door de gevaren in de nacht en paranormale activiteiten kan je schip beschadigt raken. Het repareren is een kleine moeite aan de kade, maar iedere keer als je schip schade oploopt wordt een willekeurig hokje van je inventaris onbruikbaar. Als je net in dat hokje vis of andere cargo hebt opgeslagen, ben je het kwijt. Dit geldt helaas ook voor voorwerpen die je tijdens een quest moet halen. Blijf dus niet te lang op zee, als je iets te verliezen hebt.

Dredge kent verschillende soorten gebieden en ieder gebied heeft unieke kenmerken. Eén van deze unieke kenmerken is een zeemonster. Ieder gebied kent een uniek zeemonster waar je later in het spel het een en ander mee moet gaan doen. Wat dat precies mag zijn, is nog niet bekend. Maar het is wel even schrikken als je voor het eerst dit reusachtige beest tegenkomt in je kleine bootje!

De horror-adventure fishing experience van Black Salt Games staat gepland voor release in 2023 voor alle huidige gangbare platformen. Staat deze op jouw verlanglijstje?