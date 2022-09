Rick and Morty maken reclame voor God of War

Een game die nog op het verlanglijstje staat van vele gamers dit jaar is de nieuwe God of War Ragnarök game. Rick and Morty heeft nu een reclame gemaakt voor deze veelbelovende titel!

Het nieuwe seizoen van Rick and Morty is vandaag gestart, de zesde alweer! Maar dat betekende niet dat de beide heren niet even tijd hadden om een reclame te schieten voor Sony.

Het lijkt er dus op dat de reclamemolen voor deze game langzaam op gang begint te komen. Dit moet natuurlijk ook wel want over een kleine twee maanden is de game al te vinden op menig Playstation console. In de video zien we Rick en Morty zich gereed maken om op avontuur te gaan, geheel in Kratos stijl. Zij reizen af naar de 9 realms. Rick vindt hier het wapen van Kratos uit de eerdere game en ‘other unannounced upgrades’ terwijl Morty druk bezig is om de vijanden van zich af te houden.

De video sluit af met Rick die de boot vindt die ook in de eerste game zit. Hij zegt alleen dat Morty hem moet besturen omdat Rick zijn nieuw gevonden wapen niet nat mag worden.

Rick and Morty en Death Stranding

Het is overigens niet de eerste keer dat de wereld van Rick and Morty kennis maakt met de gaming industrie. In 2019 is een soortgelijke video gemaakt voor de populaire game van Kojima, Death Stranding. Hier is op geheel eigen wijze een draai gegeven aan de game. Het is dus aanneembaar dat we in de toekomst nog wel vaker van deze crossovers kunnen gaan verwachten.

Het nieuwe seizoen van Rick and Morty is vanaf vandaag te zien op HBO Max met wekelijks een nieuwe aflevering. Voor de nieuwe God of War moeten we nog even wachten tot 9 november 2022 voor hij te spelen is op de Playstation 4 en de Playstation 5.

Heb jij ook zo zin in de nieuwe God of War? Of misschien wel het nieuwe seizoen van Rick and Morty? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.