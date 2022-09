Meerdere Assassin’s Creed games zullen zaterdag aangekondigd worden

Als je dacht dat alles omtrent Assassin’s Creed nu ondertussen wel al gelekt was dan had je het mis! In nieuws artikelen van zowel Jason Schreier als Tom Henderson wordt haarfijn besproken welke AC games we zaterdag tijdens Ubisoft Forward kunnen verwachten

In de maanden die vooraf zijn gegaan aan Ubisoft Forward is er al het een en ander gelekt, ook werd al bekend gemaakt dat er dit jaar uitgebreid stil wordt gestaan bij het 15 jarige bestaan van de AC franchise. De populaire franchise over het eeuwen oude gevecht tussen de Assassin’s en Templars heeft al veel locaties bezocht maar als het aan Ubisoft ligt dan is de franchise nog lang niet klaar. Om deze reden zullen we zaterdag waarschijnlijk niet alleen de al eerder gelekte en bevestigde Assassin’s Creed Mirage te zien krijgen maar schijnen we ook meer informatie te krijgen over Assassin’s Creed Infinity en de twee tijdperken waar deze live service versie van de serie mee van start zal gaan. Voor de mega fans zal er zelfs een mobiele game aangekondigd gaan worden. Hiermee doet Ubisoft zijn woorden eer aan aangezien ze al hadden aangekondigd dat het event een “peek at the future of the franchise” zal gaan tonen.

Assassin’s Creed Red

Wellicht het meest interessante nieuws dat wordt besproken door Jason Schreier en Tom Henderson is meer informatie over de 2 settings van Infinity. De eerste setting die mogelijk in 2024 zal lanceren gaat door het leven als codenaam Assassin’s Creed Red en is in ontwikkeling bij Ubisoft Quebec die vooral bekend staat om zijn werk aan Syndicate en Odyssey. Zoals eerder al besproken zal dit deel zich afspelen in Japan en spelen we hoogstwaarschijnlijk als een Ninja.

Assassin’s Creed Neo/Hexe

De 2de setting die potentieel pas in 2026 zal lanceren is wel een hele unieke richting. Eerder werd door Tom Henderson al geteased dat het zou gaan om een nogal “spooky” setting. Deze setting die de codenaam Neo of Hexe heeft gekregen zal zich afspelen tijdens de latere periodes van het Heilige Romeinse Rijk dat zich zou afspelen in Centraal-Europa tijdens de 16de eeuw. Het belooft de meest donkere AC tot dusver te worden en het verhaal zal zich focussen op de heksenjachten uit die tijd. Neo/Hexe wordt ontwikkeld door Ubisoft Montreal die vooral bekend staat om zijn werk aan Assassin’s Creed 4: Black Flag, Origins en Valhalla.

Hexe’s logo is cool (at least the one I’ve seen). Consists of the AC logo made of twigs and a demon trap in the background with loads of ruin/spell symbols. pic.twitter.com/dhrLdiSPyx — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 6, 2022

Assassin’s Creed Jade, VR en DLC

De mobiele game die aangekondigd zal worden heeft de codenaam Jade gekregen en zal zich afspelen in China. Verder zal er meer DLC voor Valhalla getoond gaan worden en is er de mogelijkheid dat we meer informatie krijgen over de Assassin’s Creed VR game die in ontwikkeling is.

Assassin’s Creed Mirage

Zoals eerder deze week al aangekondigd zal Mirage te zien zijn tijdens de stream, de game beloofd een terugkeer te maken naar de meer traditionele gameplay die we gewend zijn van oude AC titels. Tom Henderson deelt daarom al vroegtijdig de officiële synopsis met ons. Mirage wordt ontwikkeld door Ubisoft Bordeaux.

Experience the story of Basim, a cunning street thief seeking answers and justice as he navigates the bustling streets of ninth-century Baghdad. Through a mysterious, ancient organization known as the Hidden Ones, he will become a deadly Master Assassin and change his fate in ways he never could have imagined. – Experience a modern take on the iconic features and gameplay that have defined a franchise for 15 years.

– Parkour seamlessly through the city and stealthily take down targets with more visceral assassinations than ever before.

Explore an incredibly dense and vibrant city whose inhabitants react to your every move, and uncover the secrets of four unique districts as you venture through the Golden Age of Baghdad.

