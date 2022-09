Heroes Dutch Comic Con komt er weer aan!

Het is weer bijna zover, Heroes Dutch Comic Con is om de hoek. De kaartverkoop is al begonnen dus zorg echt dat je er snel bij bent, het zou zonde zijn als we je daar niet zouden zien! Wat kunnen we tot nu toe verwachten lees je hier.

Uiteraard komen er weer bekende acteurs naar Heroes Dutch Comic Con. Er moeten er misschien nog een paar bekendgemaakt worden maar voor nu weten we zeker dat bijvoorbeeld Dan Fogler komt! Je kan hem kennen uit de films van Fantastic Beasts, hier speelt hij fan favoriet Jacob Kowalski. Een harde werker met zijn hart op de goede plaats, een man met een droom; namelijk een bakkerij! Hij ontmoet Newt en samen gaan ze opzoek naar magische wezens en redden ze ook even de wereld, meerdere keren. Maar, je kan hem ook kennen van The Walking Dead. Daar is hij een overlevende van de grote catastrofe en helpt hij de Whisperers te verslaan. Een grote naam dus en jij kan hem ontmoeten! Ook weten we zeker dat Jenna Coleman te gast zal zijn! Zij is op dit moment te zien in de mega populaire serie The Sandman, hier vertolkt ze de rol van Johanna Constatine. Een grote Netflix hit die je zeker gezien moet hebben.

Verder zijn er weer veel leuke activiteiten te doen op HDCC. Zo kan je weer lekker lichamelijk bezig zijn bij de Active Heroes hoek. Doe bijvoorbeeld een coole workshop Martial arts Sakura-Kai, deze workshop draait al jaren mee en het is altijd interessant om iets nieuws te leren! Of ben je in to K-Pop of vind je het gewoon tof om te dansen, sluit dan aan bij de K-Motion workshop waar je lekker je energie kwijt kan. Misschien wil je wel leren vechten met lightsabers, dan ga je langs bij de Force Academy en tot slot kan je oefenen om te vechten bij de Zwaard en Steen workshop om te leren hoe je op een goede manier vecht met een heus zwaard.

Misschien wil je meer je brein trainen, dat kan in de Readers Lounge, dit is een originele plek op Heroes Dutch Comic Con waar je een ruimte hebt vol boeken! Hier kan je in alle rust snuffelen tussen honderden titels opzoek naar dat ene boek voor jou. Zoals HDCC het beschrijft kan je hier kennis maken met de wonderlijke wereld van comics. Dit is de ideale plek als je niet helemaal zeker bent van je nieuwe leesavontuur. Maar, je kan ook op een andere manier je hersenen uittesten. Ga bijvoorbeeld eens langs bij de Speeddate hoek! Op zaterdag en zondag worden er namelijk vier speeddate sessies gehouden voor de bezoekers. Je moet reserveren dus wees er snel bij! Er zijn maar een beperkt aantal plekken te vergeven zodat jij nieuwe vrienden en misschien wel meer kan maken!

Op 19 en 20 november in Jaarbeurs Utrecht hopen we je zeker te zien op de Heroes Dutch Comic Con. Zoals we al zeiden, wees er echt snel bij. Je wilt het zeker niet missen! Houd onze website in de gaten, mocht er meer informatie komen over nog meer leuke activiteiten lees je dat hier.

Tot daar!