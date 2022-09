Preview: Vengeful Guardian Moonrider op Gamescom

Vengeful Guardian Moonrider is een ode aan de retro games. Althans, als we de ontwikkelaar Joymasher mogen geloven. Speciaal voor Gamescom ontwikkelde het team een demo met twee levels. Ieder eindigende met een niet al te vergevende boss-fight.

“We moeten nog wat dingetjes tweaken”, vertelde een van de drie ontwikkelaars me terwijl ik een flink pak slaag kreeg tijdens de eerste boss-fight. Vengeful Guardian Moonrider lijkt niet alleen qua looks en stijl op oude NES side-scrollers, maar is ook net zo moeilijk. De twee levels speelbaar op Gamescom zijn handgemaakt om spelers een idee te geven over de game. Ze vertegenwoordigen niet de volledige game, omdat de ontwikkelaars de rest nog niet wil verklappen. De gebruikte assets komen verder wel voor in de volledige game. Daarbij hoort onder andere ook de boss-fight.

Eenmaal dood bij de eerste baas begon het level helemaal opnieuw. Geen checkpoints! Maar niet getreurd. Dit is alleen zo in de demo. De volledige game zal iets minder meedogenloos zijn. Ondanks dit feit blijft het een lastige game waarbij je zelf even de road to success moet vinden. Zo liet de ontwikkelaar ons zien dat de eerste boss eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is als het lijkt, als je maar weet waar je moet mikken. En vooral ook wanneer.

Zelf boekte ik niet veel succes in het eerste level. Het was ook al aardig laat op de dag en dit was een van onze laatste afspraken op de laatste Business-dag. We zullen het daar maar op houden.

Cyber-Samoerai

Esthetische past Vengeful Guardian Moonrider helemaal in het NES/SNES retro jasje. De omgeving zijn retro-futuristisch en de designs van de vijanden en bazen passen daarbij. Denk aan veel mechanische onderdelen die met slangetjes en buizen met elkaar verbonden zijn. Zelf ben je een soort van cyber-samoerai met een katana en een neerwaartse schop die net zo schadelijk is. springen en aanvallen zijn je beste vriend. Het is tenslotte een ouderwetse van links-naar-rechts platformer.

Het is ongetwijfeld een platformer waar je even je tanden in moet zetten om er een gevoel voor te krijgen. De korte demo-tijd van 30 minuten bracht dan ook niet naar voren wat we nodig hadden om er echt lekker in te komen. De onvergefelijke demolevels hielpen ook niet echt. Een heel level opnieuw spelen omdat we de boss mechanics nog moeten leren is gewoon niet leuk.

Met de beloftes om het wat vergeeflijker te maken als de game voor het echie verschijnt moet nog blijken, maar indien dit het geval is, lijkt het een kort maar krachtige Old School actieplatformer te worden. Ben je fan van de genre? Houd je ogen dan even op de Steam pagina, want deze neo-klassieker moet dit najaar nog verschijnen.