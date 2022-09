Disney Illusion Island komt naar de Nintendo Switch

Vandaag is de Disney X Marvel game showcase geweest en dat betekend games, games en nog meer games. Mickey en zijn vrienden zullen een platform game op de Nintendo Switch gaan krijgen genaamd Disney Illusion Island.

In Disney Illusion Island voor de Nintendo Switch zien we Mickey, Minnie, Donald en Goofy. De wereld waar zij zich in bevinden is in gevaar en alleen dit team kan het redden. Samen moeten zij ervoor zorgen dat ze het boek van kennis weer compleet maken om de dreiging te stoppen. Dit kan samen op de Nintendo Switch, want deze game is volledig co-op te spelen! Echter wanneer jij hier geen zin in hebt is de game ook helemaal in je eentje te doen.

De trailer van de game is hieronder te bekijken:

Hoewel de game ons veel verteld over het verhaal, moet een datum ons nog schuldig blijven. Wel wordt gezegd dat hij ergens in 2023 uit moet komen exclusief voor de console van Nintendo. Of de game op een latere datum alsnog op andere consoles verschijnt is dus nog even afwachten.

Platforming

De trailer geeft sterke hints van de Game de Rayman Legends en Origins games, in de goede zin! In de trailer zien we kleurrijke levels en samenwerken in de game lijkt een must te zijn. Het lijkt erop dat de animaties van de karakters anders is maar de moveset wel hetzelfde. Of de personages nog unieke eigenschappen krijgen moet hopelijk nog duidelijk worden. Wel lijkt het erop dat de levels variatie bevatten en dat er genoeg te doen gaat zijn in de game.

Heb jij ook zo zin in deze nieuwe game Disney Illusion Island voor de Nintendo Switch? Of laat jij deze game liever aan je voorbij gaan na het zien van de trailer?