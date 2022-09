Black Panther en Captain America in WW2 door Amy Hennig!?

Tijdens de Marvel & Disney games showcase tijdens D23 werden een aantal nieuwe games getoond waarvan er eigenlijk maar één echt uit sprong. Een period piece dat zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog waar je met o.a Black Panther en Captain America kan spelen? Sign me up!

De betreffende game die vooralsnog geen naam heeft is in ontwikkeling door Skydance New Media, de nieuwe studio die onder leiding staat van Amy Hennig. Hennig staat vooral bekend om haar werk aan de Uncharted games en de gecancelde Star Wars game met de codenaam Project Ragtag. Sindsdien heeft ze met haar studio SkyDance een 2de kans gekregen en werkt ze niet alleen aan een nieuwe Star Wars game maar heeft ze ook een Marvel game in ontwikkeling. Er gingen al een tijd geruchten waar de game precies over zou gaan maar het uiteindelijke idee klinkt beter dan verwacht, al zeg ik het zelf!

De trailer begint met sfeervolle muziek die je direct terug meeneemt naar een tijd van oorlog. Het is de Tweede Wereld Oorlog, in de verte zien we de Eiffeltoren wat de locatie in Parijs plaatst. Al snel zien we de Marvel variant van de Nazi’s opduiken door middel van wat classified files die over Hydra gaan. De trailer eindigt met een blik op het schild van Captain America en Black Panther met de woorden. King, Captain, Soldier, Spy waarna we 4 personages zien. 4 Helden, 2 Werelden, 1 Oorlog luid de subtitel. Dit heeft betrekking op de manier hoe we de game kunnen gaan spelen. De titel wordt een narratieve game die te spelen zal zijn met de 4 heroes die te zien zijn waaronder Captain America, Azzuri de Black Panther van die tijd (de grootvader van T’Challa), Gabriel Jones een Howling Commandos lid en Nanali een Wakaanse spion netwerk leider.

Marvel & Skydance’s WWII Captain America & Black Panther game is a narrative-driven game with 4 playable characters: – Captain America

– Azzuri, T’Challa’s grandfather & the WWII-era Black Panther

– Gabriel Jones, Howling Commandos member

– Nanali, Wakandan Spy Network leader pic.twitter.com/EOYMzAsQYB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 9, 2022

Veel toont de trailer ons niet maar gelukkig kwam Amy on stage meer informatie vertellen. De game wordt een Actie-Adventure game zoals we die gewend zijn van haar en zal vooral bekend aanvoelen voor mensen die eerder games van haar hebben gespeeld. Met name Unchaterd. Het wordt een titel met moderne graphics en zal makkelijk op te pakken zijn voor nieuwkomers.

Amy says this is an action adventure game with world class visuals and will be in the vein of her work on Uncharted, but even more “inviting to play.” pic.twitter.com/3KxpKpn7EO — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 9, 2022

Meer is er nog niet bekend over de game, welke consoles of releasedate we mogen verwachten wordt pas op een later tijdstip bekend gemaakt.

Het belooft een interessante titel te gaan worden! Ben jij al hyped? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook.