Rayman komt naar Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Tijdens Ubisoft Forward op 10 september 2022 liet Ubisoft nieuwe gameplay beelden zien van Mario + Rabbids: Sparks of Hope. De presentatie sloot af met een grote verrassing. Er komt een Season Pass aan met niemand minder dan onze verloren vriend: Rayman!

Rayman maakt zijn terugkeer in de gaming wereld! Helaas geen Rayman 4, maar we moeten het voorlopig doen met een extra personage die speelbaar wordt in de Mario + Rabbids: Sparks of Hope Season Pass. Wanneer Rayman wordt toegevoegd is nog niet duidelijk. Check hier beneden alvast de teaser trailer.

Niet alleen liet Ubisoft de eerste beelden zien van Rayman, maar ook een eerste blik op de wereld van Sparks of Hope en de manier waarop een van de velen gevechten zich kan afspelen. We krijgen een korte demo over een gevecht met de Wiggler baas. Een terugkerend personage uit de werelden van Nintendo!

De combat neemt een heel nieuw niveau aan in het vervolg op het eerste deel uit de Mario + Rabbids serie. Onder andere de toevoeging van ‘Sparks’ brengt een nieuwe dimensie met zich mee. Sparks zijn een soort van bonussen die geactiveerd kunnen worden voor de beurt van je personage. Een Spark kan een speciale aanval uitvoeren of juist bepaalde aanvallen sterker maken.

Bekende aanvallen en trucjes uit het voorgaande delen keren natuurlijk ook terug. Zo kan je tijdens het vrij bewegen in je beurt nog steeds vijanden eronderuit halen met een sliding bijvoorbeeld. Kijk jij er naar uit om met nieuwe en oude trucjes aan de slag te gaan in Sparks of Hope. Nog heel even geduld. Vanaf 20 oktober is de game exclusief verkrijgbaar voor Nintendo Switch.