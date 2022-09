Assassin’s Creed Mirage gaat terug naar de roots

We hebben over de maanden al veel informatie gekregen over Assassins Creed Mirage, tijdens een speciale showcase om het 15 jarige bestaan van AC te vieren werd er een CGI trailer getoond die heel veel inspiratie haalt uit de game waar het allemaal mee begon

In de trailer zien we hoe dat Basim Ibn Ishaq de Assassin’s eed af legt en zichzelf voegt bij de de bekende groep die hier nog The Hidden Ones heten. De CGI trailer toont een hoop visuele hints naar wat we kunnen verwachten van de gameplay maar wat met name opvalt is dat de game erg veel lijkt op Assassin’s Creed 1. Dit is niet gek aangezien het zich ook in het midden-oosten afspeelt dus het zal vooral op visueel vlak veel overeenkomsten hebben. Maar dat niet alleen we zien dat Basim vooral visueel erg veel weg heeft van hoe de Assassin’s er rond die tijd uit zagen namelijk de witte gewaden. We zullen tijdens de game door de straten van Baghdad rennen, klimmen en vechten met verschillende wapens en onze Hidden Blade die wederom zijn terugkeer maakt. Ook zien we dat Basim zijn ringvinger moet laten verwijderen zoals dat traditie was voor de Assassin’s voordat Ezio samen met Leonardo (in AC2) een manier vond om de hidden blade te bedienen zonder deze opoffering.

Het verhaal van Mirage zal zijn oorsprong vinden in het vroegere leven van Basim die ooit begon als een dief. We zien dat zijn leven wordt gered door Roshan, een voormalige slavin die tijdens deze periode de Mentor van de Hidden Ones in Baghdad is. De game belooft een diepere focus te geven op alles wat we eerst gewend waren van de franchise zoals parkour, assassination missies, focus op stealth en een kleinere map die vooral de focus legt op urban gameplay. De game zou ook een diepere focus hebben op de narratieve kant van de franchise en de bekende confession corridor scenes zijn weer terug na dat je iemand hebt omgelegd, echter wel met een twist aangezien er een duistere kant in Basim schuilt. Spelers van Valhalla weten wat ik hiermee bedoel en Mirage zal ons onder andere tonen hoe deze donkere kant zijn opmars maakt binnen Basim zijn persoonlijkheid. Dit alles is geweven in een verhaal waar ook bekende historische personages hun intrede maken.

De hoofdrollen in Mirage van zowel Basim als zijn mentor worden gespeeld door twee bekende namen. Roshan, Basim’s mentor wordt gespeeld door Shohreh Aghdashloo die je wellicht kent van The Expanse. De stem van Basim wordt verzorgd door Lee Majdoub die je mogelijk kent van zijn rol in Sonic 2 (de film). Dit is echter opmerkelijk aangezien het een andere voice actor is dan we gewend waren van Basim in Assassin’s Creed Valhalla.

Okay, I can finally reveal it… I’m voicing Roshan, Basim’s mentor and one of the main characters in Assassin’s Creed Mirage. I’m thrilled to be part of @assassinscreed and cannot wait for you to play the game. 😊❤️#AssassinsCreed #UbiForward pic.twitter.com/EHVO8tM0hU — Shohreh Aghdashloo (@SAghdashloo) September 10, 2022

I’m so excited & honored to announce…

I will be playing Basim in his rise to become a master Assassin in ASSASSIN’S CREED MIRAGE!

Check out the amazing reveal trailer!#AssassinsCreed#AssassinsCreesMirage#DreamsComeTrue pic.twitter.com/s3rbg5YKYu — Lee Majdoub (@LeeMajdoub) September 10, 2022

Fans van de franchise zullen zich natuurlijk direct afvragen of Darby McDevitt mee heeft geholpen aan de game. Darby staat vooral bekend als de narrative director die verantwoordelijk is voor Revelations, Black Flag, Valhalla en wellicht de meeste kennis heeft over de diepe lore van de franchise. In een tweet stelt hij ons daarom ook gerust dat hij het team heeft geholpen om te zorgen dat de game de lore respecteert.

I consulted with the narrative team but this is the work of @sarah_beaulieu and her wonderful writers. — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) September 10, 2022

Een daadwerkelijke releasedatum voor Assassins Creed Mirage is nog niet bekend maar Ubisoft geeft aan dat de game ergens in 2023 uit zal komen. De mega fans kunnen wel alvast de Collectors Edition pre-orderen.

Discover the Assassin’s Creed Mirage Collector’s Case. Including a high-quality figurine of Basim, a replica of his brooch, and much more. Also includes an exclusive Steelbook with design to be elected by fans. Stay tuned! Pre-order: https://t.co/ss3aoyDGLW#AssassinsCreed pic.twitter.com/iLX7X6itcv — Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Voor wie nog geen genoeg kan krijgen van Mirage heeft Ubisoft ook nog een uitgebreidere video geüpload waar de developers dieper ingaan op de game

Ben je blij dat Mirage terug naar de roots van de franchise gaat, of heb je al het vertrouwen in de franchise al lang verloren? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.