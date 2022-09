Assassin’s Creed Infinity is de toekomst van de franchise

Wie Assassin’s Creed al enige tijd volgt weet waarschijnlijk al dat Ubisoft hard aan het werk is om hun grootste franchise om te toveren in een soort live-service hub waar constant content aan toegevoegd kan worden. Marc-Alexis Côté bracht ons een eerste blik op wat wij mogen verwachten van de toekomst van Assassin’s Creed

Als we Côté mogen geloven staat Assassin’s Creed op het punt om zijn 3de hoofdstuk in te gaan. Het eerste hoofdstuk waren de oude stijl games van AC1 tot AC: Syndicate. Daarna volgde de grote open-wereld RPG’s in de stijl van The Witcher 3 en zal afsluiten met Mirage die belooft een mix tussen de grote RPG’s en originele stijl AC’s te worden. Infinity zal de aftrap geven van een nieuw hoofdstuk waar Assassin’s Creed meer connected is dan ooit.

Assassin’s Creed Infinity

Wat Infinity uniek zal maken is dat het niet gebonden zal zijn aan 1 stijl gameplay. Ja, er zullen RPG’s verschijnen maar ook Action-Adventure games of wellicht een hele nieuwe multiplayer component. Aangezien Infinity meer de focus legt op het verzorgen van content en minder op het type content zal het verfrissend blijven. Wat echter niet verandert is dat de franchise nog steeds voornamelijk door 2 studios binnen Ubisoft geleid zal worden namelijk door Ubisoft Montreal en Ubisoft Quebec. Montreal staat vooral bekend als de thuisbasis van de franchise en voor hun werk aan Black Flag, Origins en Valhalla. Quebec heeft gewerkt aan Syndicate en Odyssey. Wat wel verandert is dat de studios nu meer samenwerken dan ooit. Waar voorheen er een waar gevecht was tussen de studios is het de bedoeling dat Infinity daar verandering in gaat brengen.

“I think there are very valuable benefits to building games that are very different from one another in our two studios, because it helps us collaborate, as we’re not both building RPGs on top of one another. So each studio has a vision for the game it wants to implement and collaborates on all the core technology that is necessary to make those two games successful.” – Marc-Alexis Côté

Wat Assassin’s Creed Infinity precies is ligt nog een beetje in het midden maar het belooft een centrale hub te gaan worden waar alle Assassin’s Creed content samen komt. Deze hub die speciaal voor next-gen in ontwikkeling is, op een vernieuwde versie van Ubisoft zijn Anvil engine, belooft de studios meer tijd en samenwerking te bieden om de content te maken die ze willen maken. Mirage zal daarom ook de laatste Assassin’s Creed game zijn die voor de old-gen (PlayStation 4 en Xbox One) beschikbaar zal zijn. Ook hoopt Ubisoft hiermee de interactie met de fanbase te verhogen vandaar dat games nu eerder aangekondigd zullen worden waardoor fans meer input kunnen geven en er genoeg tijd is om bepaalde aspecten te veranderen tijdens de ontwikkeling. Dit zorgt er ook voor dat de games een langere ontwikkeling krijgen. Voorheen moesten de games na 3 jaar gereleased moesten worden vanaf nu zal niet meer het geval zijn. Mede omdat de games langer ondersteund zullen worden. Op deze centrale hub kun je de komende jaren 3 verschillende producten verwachten namelijk Codename Red, Codename Hexe en Codename Invictus. Over Invictus is nog weinig bekend maar het belooft de Multiplayer die we gewend zijn van oude Assassin’s Creed games te herintroduceren. In concept arts die tot zover voor Invictus is gemaakt wordt het idee naar voren geschoven om characters van alle games samen te laten komen en wordt gezien als een brug om alle games aan elkaar te koppelen.

“We’re also shifting our development model to make it more sustainable for our teams, as previously we used to average about three years for each development cycle on Assassin’s Creed. So we’re moving to longer dev cycles to make them more sustainable from a human and technological point of view, so that we can truly build on the shoulders of one another and then support our games for a longer period of time.” – Marc-Alexis Côté

Fans van de serie weten natuurlijk dat het herbeleven van de geschiedenis mede mogelijk wordt gemaakt door de Animus. Een apparaat dat door middel van DNA het mogelijk maakt om de geschiedenis te herbeleven. De Animus zal daarom ook centraal staan binnen Infinity en dit verandert een paar zaken. Zo zal er geen hoofdpersonage meer zijn voor de zogeheten “present-day” gameplay die door veel van de fans zowel geliefd als gehaat is. In Infinity ben je zelf het hoofdpersonage en belooft Côté dat de ervaring voor beide fans interessant zal blijven. Voor fans die direct de geschiedenis in willen duiken is er de optie, maar voor fans die meer willen leren over de present-day zullen binnen de hub de optie kunnen krijgen om een doorlopend verhaal te blijven volgen. In wat voor capaciteit dit zich precies zal ontplooien is nog onbekend maar de tijden van Desmond en Layla lijken hiermee helemaal voorbij.

“One of the other things that’s changing with the approach to period three with the INFINITY Hub is that this is where our meta story, what we used to call ’the present day,’ will live for all our games. So in period three, we’re gonna be better caretakers of the meta story on the franchise through INFINITY, as this story will live asynchronously, but concurrently, with all of the games that will be on the INFINITY Hub.” – Marc-Alexis Côté

Assassin’s Creed: Codename Red

Codename Red belooft de meest aangevraagde setting voor Assassin’s Creed eindelijk te gaan introduceren. In Codename Red spelen we als een Shinobu in een nog onbekend periode in Feudal Japan. Het belooft een RPG te gaan worden en Ubisoft Quebec zal de ontwikkeling van dit gedeelte van Infinity op zich gaan nemen. Veel is er nog niet bekend over de game maar Côté wist wel meer te vertellen over waarom Japan nog nooit eerder is gedaan. Volgens Côté heeft dit te maken met het level van expertise dat nodig is om Japan op een juiste manier te introduceren bij mensen. Het is daarom van groot belang om zowel de cultuur als de historie eer aan te doen. Côté belooft ook dat Red de RPG stijl van gameplay zal evolueren. De game wordt ontwikkeld in de nieuwe iteratie van hun Anvil engine en zal vooral op visueel vlak erg next-gen ogen. De veranderingen qua gameplay blijft nog een verassing. Codename Red wordt geleid door Jonathan Dumont die vooral bekend staat als de Creative-Director van Assassin’s Creed Odyssey.

“I feel we now have the expertise and the knowledge to tackle a subject that is more difficult to address. Yes, we’ve wanted to do Japan before, but I think the teams have reached a level of maturity in the way they research history that allows them to approach this culture that’s very different from our own in a way that will feel true to both the culture and to the way we approach settings in Assassin’s Creed. We really feel that this is a setting and a culture that we need to nail. We need to have an absolutely exceptional product. Given the high expectations that people have, and that I’ve always had, I feel we have the team, we have the knowledge, we have the research structure to be able to support an exceptional-quality product.” – Marc-Alexis Côté

Assassin’s Creed: Codename Hexe

Veel is er nog niet bekend over Codename Hexe, volgens leaks speelt het zich af aan het einde van het Heilige Romeinse Rijk rond de 16de eeuw in midden-europa en zal het verhaal gaan over de heksenjachten die toentertijd plaats vonden. Het belooft de meest duistere en unieke setting voor de franchise te worden die tot dusver is gedaan. Codename Hexe wordt geleid door Clint Hocking die vooral bekend staat om zijn unieke games en manier van storytelling. Zijn meest recente game Watch Dogs: Legion is hier een perfect voorbeeld van. Clint wordt hierbij vergezeld door Darby McDevitt die weer de rol van Narrative Director op zich zal nemen. Darby is een ware veteraan binnen de studio en staat bij fans van de serie bekend als de beste keus als het aan komt op narratieve kracht binnen de franchise. Zijn kennis van de lore is werkelijk ongekend.

“Clint has had a storied career in the industry and at Ubisoft, inventing and reinventing many franchises. I think he brings a fresh eye and a lot of experience, expertise, and poise to the development of Assassin’s Creed. What I see is someone bringing fresh ideas and a fresh approach that will help us again invent a new way to tell stories in Assassin’s Creed. I’m very excited for what Clint is doing.” – Marc-Alexis Côté

