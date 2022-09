Nintendo Switch krijgt Goldeneye 007

Nintendo is op dit moment bezig met haar Nintendo Direct. De N64 klassiekers 007 Goldeneye en Pokemon Stadium komen naar de Switch met Nintendo Switch Online!

Klassiekers die door vele mensen gespeeld zijn. De Nintendo 64 had vele games die voor veel mensen een speciale plek in het hart hebben. Met een abonnement op Nintendo Switch online is het straks mogelijk om de nostalgie te herleven.

Klokslag 16:00 begon Nintendo met haar nieuwe Nintendo Direct en heeft een groot aantal Nintendo 64 games aangekondigd die in 2022 en 2023 naar de Nintendo Switch komt.

007 Goldeneye

Een klassieke shooter voor vele is toch wel 007 Goldeneye. Deze game met James Bond is straks volledig online te spelen op jouw Nintendo Switch. Veel meer informatie is niet gegeven behalve dat de game in 2022 of 2023 uit gaat komen. Houdt de website goed in de gaten voor een datum!

Pokemon Stadium

Een andere game die goed in de smaak viel bij spelers was Pokemon Stadium. Ook deze game is straks volledig te spelen op jouw Nintendo Switch met een online abonnement. Pik dus jouw favoriete Pokemon uit en ga de strijdt aan in de arena. Ook voor deze game is er niet veel andere informatie gegeven. De game komt in 2023 uit voor de Nintendo Switch en is ook te spelen met de Nintendo Online subscriptie.

Nog meer games

Dit waren echter niet de twee enige games die zijn aangekondigd voor de Switch. Er komen namelijk nog meer Nintendo 64 games naar de dienst! Zo is te zien dat je straks Mario Party kunt spelen wanneer drie delen hun opwachting maken! De volledige lijst met games is hieronder te bekijken:

Ga jij deze nieuwe games ook op jouw Switch spelen? Of sla jij deze N64 liever toch maar over voor andere spellen? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.