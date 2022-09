The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom onthuld

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is de nieuwe naam voor de Nieuwste Zelda BotW 2. Nintendo heeft dit vandaag onthuld tijdens de Nintendo Direct presentatie.

Vandaag om 16:00 heeft Nintendo haar Nintendo Direct gehouden en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aangekondigd. Hier waren ook veel andere games aanwezig tijdens de 40 minuten durende show. Maar voor veel mensen was na maanden onzekerheid eindelijk tijd om te weten wanneer zij met de nieuwste game aan de slag kunnen.

Tijdens de afsluiter van de Nintendo Direct van vandaag was het nog even de tijd voor Link om de spotlight te pakken. Dit deed hij in een korte trailer die hieronder te bekijken is:

De trailer begint met wat tekeningen op de muur. Na een seconde of 40 schakelen we echter over naar Link wie rondrent in een grote wereld. Ook zien we een paar gameplay mechanics terugkomen in de trailer zoals het beklimmen van objecten en het vliegen in de lucht. De trailer sluit vervolgens af met de woorden The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en de releasedatum van de game.

Releasedatum

Heel erg veel informatie over deze game hebben we dus nog niet gezien. De gameplay elementen zullen waarschijnlijk dichter bij de lancering van het spel verder worden besproken. De trailer sloot wel af met een belangrijk iets, de releasedatum! We kunnen namelijk de nieuwste Zelda game spelen op 12 mei 2023. Voor deze tijd verwachten we natuurlijk nog wel een diepere kijk in de wereld van Link met meer gameplay. Wanneer deze informatie naar buiten komt is dit natuurlijk te lezen op de website!

Ga jij deze nieuwe Zelda ook op jouw Switch spelen? Vond jij het eerste deel ook zo leuk en kan jij niet wachten op meer?? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.