Stellar Blade aangekondigd voor Playstation 5

Stellar Blade komt naar de Playstation 5. Deze Bayonetta like game is vandaag aangekondigd tijdens Sony haar State of Play presentatie!

Vandaag heeft Sony haar State of Play presentatie gehouden. Deze 20 minuten durende show bracht vele games voor de Playstation 5 en de Playstation VR2. Stellar Blade was ook aanwezig met een trailer welk hieronder te bekijken is:

Voormalig bekend als Project EVE maar nu uitgebracht onder de banner van Sony Interactive Entertainment. De trailer begint met een pratende man gevolgd door een reis in een vlieg toestel. We leren uit de trailer dat de game zich afspeelt in Xion, de stad van de achtergelaten. Een grote stad welk op zijn piek thuis was van 100.000 mensen. We zien dat de hoofdpersonages in de stad bij een plaats komen waar mensen in een diepe slaap zitten. Aan de hoofdpersonages om de mensen uit hun slaap te bevrijden!

Hack and slash

In de trailer zien we veel gelijkenissen met de game Bayonetta. Het ontbreekt Stellar Blade zeker niet aan de actie als we deze trailer moeten geloven. De vele vijanden worden in hoog tempo verslagen met verschillende hack and slash combinaties. Ook lijkt het tempo van deze game ontzettend hoog te liggen. In de game zie je het hoofdpersonage EVE ook gebruik maken van een geweer. De trailer sluit af met dezelfde oude man als in de begin van de trailer. Deze vraagt of jij ons deze keer kunt redden. Als laatst zien we nogmaals de letters Project EVE, deze vervagen echter naar de titel Stellar Blade. Dit beloofd zeker een game te worden om in de gaten te houden voor de toekomst!

Stellar Blade is een PlayStation 5 console exclusive. Ga jij deze game halen wanneer hij uitkomt in 2023? of laat jij de game liever links liggen? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.