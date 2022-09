Rise of Ronin aangekondigd voor PlayStation 5

Koei Tecmo en Team Ninja slaan de handen ineen voor een PlayStation 5 Exclusive met de naam Rise of Ronin. Een nieuwe Actie RPG die zich afspeelt in een feodaal Japan. De eerste trailer is vrijgegeven, maar de game laat nog enige tijd op zich wachten.

Team Ninja is geen vreemde eend in de bijt als het aankomt op strakke Actie RPG’s op de (PlayStation) console. Eerder gingen de Japanse giganten al een samenwerking aan om de Nioh franchise te ontwikkelen voor PlayStation en later PC. Wie hier al een tijdje komt weet dan ook dat wij absoluut niet vies zijn van Nioh, of Team Ninja’s werken in zijn algemeen. Zo vermaakte we ons ook met de Strangers of Paradise game, al was deze stukken minder gladjes dan Nioh en Nioh 2. Uiteraard hebben we de PlayStation 5 Remasters ook braaf uitgespeeld.

Terwijl we al uitkijken naar het avontuur van Team Ninja in 2023 met Wo Long: Fallen Dynasty, is ontwikkelaar al met iets nieuws bezig: Rise of Ronin. Een PlayStation 5 Console Exclusive die ergens in 2024 moet verschijnen. We hebben de eerste trailer mogen aanschouwen tijdens de PlayStation State of Play die op het nippertje van start ging op 13 september, 2022. Check de beelden hier beneden:

Iets wat direct opvalt in de eerste beelden is dat het grafisch enorm verbeterd is op wat we hebben mogen zien in de Nioh Remasters en Strangers of Paradise. Alhoewel Team Ninja games nooit de schoonheidsprijs winnen voor grafische hoogstandjes, zien ze er vrijwel altijd ‘prima’ uit. Sony lijkt ook dit keer vrijgevig te zijn met het budget waarmee Team Ninja aan de slag mag. Als he dan ook maar een beetje in de buurt komt van Nioh zijn wij in ieder geval al dik tevreden.

Kijk jij uit naar deze Team Ninja Actie RPG in 2024? Wat is jouw favoriete titel de Nioh ontwikkelaars?