Like a Dragon: Ishin aangekondigd

Like a Dragon: Ishin is vandaag aangekondigd tijdens Sony haar State of Play evenement. Fans van de Yakuza reeks hebben hier een hele tijd op moeten wachten!

Like a Dragon: Ishin is een remake van de game Yakuza: Ishin. Deze game is officieel nooit naar het westen gekomen. fijn dus voor de fans van de Yakuza games toen tijdens de State of Play het SEGA logo in beeld kwam.

De trailer begint in Kyo in het jaar 1867. De tekst leest dat een samurai op missie is voor wraak en hiermee de grootste revolutie in de Japanse geschiedenis teweeg brengt! We zien in de trailer een man die is omgebracht met een zwaard, gevolgd door een dialoog tussen de moordenaar en een personage dat ons niet bekend is nog. Wel leren we de naam van de moordenaar en waarschijnlijk hoofdpersonage, Sakamoto Ryoma.

Veel actie

zoals altijd in de Yakuza reeks is er weer veel actie in de trailer te vinden. Wel is het zo dat deze game voor de eerste keer in het westen niet de Yakuza titel gaat dragen. Het lijkt er dus op dat er een mogelijkheid is dat de Like a Dragon titel in de games opgenomen gaat worden zoals in Japan het geval is. De trailer ontbreekt het ook niet aan zwaardgevechten en er is zelfs een leeuw te zien! De trailer sluit af met een releasedatum voor de game en de platformen waarop de game gaat verschijnen.

Like a Dragon: Ishin verschijnt voor de Sony PlayStation 4 en 5 in februari van 2023. Wanneer er meer informatie over de game bekend wordt lees je dit natuurlijk op onze website.

Ga jij deze game halen wanneer hij uitkomt in 2023? of laat jij de game liever links liggen? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.