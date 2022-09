Heel veel Grand Theft Auto 6 beelden gelekt

Veel informatie over Grand Theft Auto 6 was al gelekt in de afgelopen maanden maar tot dusver moesten we het doen zonder beelden. Daar kwam plots verandering in toen Rockstar werd gehacked

Een tijd terug lekte er al uit dat de volgende Grand Theft Auto (Codename: Project Americas) een vrouwelijk hoofdpersonage zou krijgen en dat de game zich weer in Vice City zou afspelen. De game zou een Bonnie & Clyde achtig verhaal krijgen en de keuze geven tussen een mannelijk en vrouwelijk personage. De beelden die gelekt zijn lijken dit te bevestigen. In de gelekte beelden zijn ontwikkelingsvideo’s te zien die een een beter beeld geven van Vice City en de hoofdpersonages. Wat we ook te zien krijgen is dat net zoals in Red Dead Redemption 2 het mogelijk zal zijn om iedereen aan te spreken en er een reactie van te krijgen. Voor nu kun je alle gelekte informatie hier vinden op Reddit. Wil je zelf op onderzoek uitgaan? Alle video’s zijn te downloaden op het GTAforum hier. Aangezien Rockstar al bezig is met het verwijderen van gelekte informatie is het onduidelijk hoe lang het online zal staan.

Dit krijgt nog een staartje

Alle beelden zijn terecht gekomen op Reddit en het GTA Forum en de community is al hard aan het werk om de beelden te onderzoeken. Vanwege kleine details die terug te leiden zijn naar hoe Rockstar zijn games ontwerpt en bedrijven, logo’s en dialogen in de gelekte beelden is het zeker dat het hier betreft om een legitieme leak van grote schaal. Op Reddit wordt daarom ook gespeculeerd dat de leak is veroorzaakt door een hacker groep die de zakelijke Slack omgeving van Rockstart heeft weten te infiltreren. Deze leak kan nog wel eens grote gevolgen hebben voor Rockstar en Grand Theft Auto 6 aangezien de broncode van de game nu ook is gelekt dit betekent dus dat andere bedrijven de code gewoon kunnen kopiëren wat wel eens kan betekenen dat de game uitgesteld moet worden.

Yup. The actual code leaked and what’s stopping some other company from ripping that code. They basically have to start all over with new sources and encryptions. Gta 6 is going to get massively delayed and whoever leaked it, is gonna be in legal trouble. https://t.co/kraSXkj83W — JuJu (@JuJu_Da_Gamer) September 18, 2022

De legitimiteit van de leak werd zojuist ook (deels) bevestigd door bekende insider en Bloomberg redacteur Jason Schreier.

I just woke up and haven’t asked anyone yet but based on the scale hard to imagine it’s not real. Plus two protagonists and Vice City match what I reported earlier this year — Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022

Een selectie van de beelden

De volgende beelden kunnen elk moment offline gehaald worden, een actuele lijst die constant wordt geüpdatet met meer informatie vind je hier en een lijst met maar liefst 90(!) links naar video’s vind je hier.

gta 6 has even crazier NPC conversations pic.twitter.com/VxsCzMEEIk — 👔 (@Who2Pitts) September 18, 2022

GTA 6 LEAK . RAIN pic.twitter.com/gTrAHu2Hgf — laughboxmoe (@laughboxmoe) September 18, 2022

fan vehicle pic.twitter.com/K01qLLXtvE — //KLDY IS UPLOADING LEAKS (@GTA6KLDY) September 18, 2022

The GTA 6 shooting mechanics are awesome, early development still ofc! pic.twitter.com/DvANuiFLLd — Jinx (@Jinxintel) September 18, 2022

GTA 6 Strip club going crazy pic.twitter.com/Vd0VX3hxkG — Jinx (@Jinxintel) September 18, 2022

